Windows-11-Umstieg laut Dell viel langsamer als bei Windows 10
Laut Dell-Manager Jeff Clarke verläuft die Umstellung auf Windows 11 deutlich langsamer als bei früheren Systemwechseln. Der COO rechnet zudem mit einer flachen Absatzentwicklung bei PC-Verkäufen.
27. November 2025

     

Die Adaption von Windows 11 verläuft laut Aussagen von Dell-Verantwortlichen deutlich langsamer als bei Windows 10. So äusserte sich laut einem Bericht von "The Register" Dells Chief Operating Officer Jeff Clarke im Anschluss an die Bekanntgabe der Quartalszahlen. So sei der Wechsel auf Windows 11 bei weitem nicht abgeschlossen und vergleiche man die Situation mit früheren Support-Enden, liege man bei Windows 11 zwischen 10 und 12 Punkten zurück. Laut Clarke sind 500 Millionen PCs gar nicht in der Lage, Windows 11 auszuführen, während etwa ebenso viele mit Microsofts neuem Betriebssystem zurechtkommen würden.

Der COO geht deshalb davon aus, dass der PC-Markt aufblühen werde, präzisierte dann aber, dass allenfalls mit einer flachen Absatzentwicklung gerechnet werden könne. Dies, obwohl Dell im letzten Jahr ein mittleres bis hohes einstelliges Wachstum im PC-Geschäft habe erzielen können.


Tatsächlich hat Windows 11 erst im vergangenen Juli mehr Nutzer auf sich vereinen können als Windows 10, rund dreieinhalb Jahre nach der Markteinführung. Die Adaption von Windows 10 verlief derweil deutlich schneller und überholte Windows 7 im Dezember 2017, zweieinhalb Jahre nach dem Launch. (rd)


