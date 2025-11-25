Black Friday: Deutlich mehr Handy-Flatrates unter 15 Franken

Zum diesjährigen Black Friday ist die Zahl Flatrate-Handy-Abos mit einem monatlichen Preis unter 15 Franken deutlich gestiegen. Laut einer Analyse des Vergleichsdienstes Dschungelkompass.ch
gibt es aktuell zehn solcher Angebote – im Vorjahr waren es lediglich deren drei. Insgesamt bleibt die Zahl der Flatrate-Abos unter 20 Franken mit 16 stabil.
Die Auswertung berücksichtigt Abos mit unlimitierten Gesprächen, SMS und Datenvolumen innerhalb der Schweiz – ohne Drosselung der Surfgeschwindigkeit. Zur Vergleichbarkeit wurden befristete Rabatte über eine Laufzeit von 24 Monaten umgerechnet.
Besonders günstige Angebote unter 10 Franken bieten laut Dschungelkompass derzeit Quickline, CHmobile und GoMo. Sie beinhalten zusätzliches Roaming-Datenvolumen zwischen 3 und 5 GB. In der Preiskategorie bis 15 Franken finden sich unter anderem Teleboy, Lidl Connect, Mucho Mobile und TalkTalk.
Auch im Bereich bis 19.95 Franken sind weiterhin mehrere Angebote verfügbar, etwa von Galaxus, Yallo, Spusu oder Swype. Einzelne Abos enthalten Roaming-Leistungen, darunter Datenvolumen für die EU, die USA oder Kanada. Angebote ab 20 Franken stammen beispielsweise von Wingo, Coop Mobile oder Migros Mobile. Sunrise
und vor allem Swisscom
bieten teurere Varianten mit begrenztem Roaming oder Prepaid-Optionen.
Drei Angebote sind teurer als im Vorjahr, darunter Quickline und Wingo. Gleichzeitig sind acht Abos günstiger geworden, teilweise um bis zu fünf Franken. Neun Angebote blieben preisstabil. Dschungelkompass schreibt auch, dass nicht alle Black-Friday-Angebote günstiger sind als reguläre Aktionspreise unter dem Jahr. Dennoch sei der Anstieg bei sehr günstigen Flatrate-Abos auffällig.
Alle analysierten Abos versprechen lebenslange Rabatte – mit Ausnahme von Quickline und Swisscom
, wo die Vergünstigung zeitlich begrenzt ist. Laut Dschungelkompass.ch
sollten Kunden genau prüfen, ob enthaltene Roaming-Leistungen tatsächlich benötigt werden. In vielen Fällen sei ein günstigeres Abo ohne Roaming und der separate Kauf eines Datenpakets die bessere Wahl.
(mw)