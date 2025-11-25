cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Black Friday: Deutlich mehr Handy-Flatrates unter 15 Franken
Quelle: Depositphotos

Black Friday: Deutlich mehr Handy-Flatrates unter 15 Franken

Zum Black Friday 2025 ist die Anzahl Flatrate-Handyabos unter 15 Franken deutlich gestiegen. Gleichzeitig zeigt ein Preisvergleich von Dschungelkompass.ch, dass nicht alle Angebote günstiger sind als während des Jahres.
25. November 2025

     

Zum diesjährigen Black Friday ist die Zahl Flatrate-Handy-Abos mit einem monatlichen Preis unter 15 Franken deutlich gestiegen. Laut einer Analyse des Vergleichsdienstes Dschungelkompass.ch gibt es aktuell zehn solcher Angebote – im Vorjahr waren es lediglich deren drei. Insgesamt bleibt die Zahl der Flatrate-Abos unter 20 Franken mit 16 stabil.

Die Auswertung berücksichtigt Abos mit unlimitierten Gesprächen, SMS und Datenvolumen innerhalb der Schweiz – ohne Drosselung der Surfgeschwindigkeit. Zur Vergleichbarkeit wurden befristete Rabatte über eine Laufzeit von 24 Monaten umgerechnet.


Besonders günstige Angebote unter 10 Franken bieten laut Dschungelkompass derzeit Quickline, CHmobile und GoMo. Sie beinhalten zusätzliches Roaming-Datenvolumen zwischen 3 und 5 GB. In der Preiskategorie bis 15 Franken finden sich unter anderem Teleboy, Lidl Connect, Mucho Mobile und TalkTalk.

Auch im Bereich bis 19.95 Franken sind weiterhin mehrere Angebote verfügbar, etwa von Galaxus, Yallo, Spusu oder Swype. Einzelne Abos enthalten Roaming-Leistungen, darunter Datenvolumen für die EU, die USA oder Kanada. Angebote ab 20 Franken stammen beispielsweise von Wingo, Coop Mobile oder Migros Mobile. Sunrise und vor allem Swisscom bieten teurere Varianten mit begrenztem Roaming oder Prepaid-Optionen.
(Quelle: Dschungelkompass.ch)
(Quelle: Dschungelkompass.ch)
(Quelle: Dschungelkompass.ch)
(Quelle: Dschungelkompass.ch)
(Quelle: Depositphotos)
Drei Angebote sind teurer als im Vorjahr, darunter Quickline und Wingo. Gleichzeitig sind acht Abos günstiger geworden, teilweise um bis zu fünf Franken. Neun Angebote blieben preisstabil. Dschungelkompass schreibt auch, dass nicht alle Black-Friday-Angebote günstiger sind als reguläre Aktionspreise unter dem Jahr. Dennoch sei der Anstieg bei sehr günstigen Flatrate-Abos auffällig.

Alle analysierten Abos versprechen lebenslange Rabatte – mit Ausnahme von Quickline und Swisscom, wo die Vergünstigung zeitlich begrenzt ist. Laut Dschungelkompass.ch sollten Kunden genau prüfen, ob enthaltene Roaming-Leistungen tatsächlich benötigt werden. In vielen Fällen sei ein günstigeres Abo ohne Roaming und der separate Kauf eines Datenpakets die bessere Wahl. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Black Friday: Unlimitiertes Handy-Abo ab 5 Franken pro Monat

 25. November 2024 - Wie jedes Jahr präsentiert Dschungelkompass die Black-Friday-Angebote der Schweizer Mobilfunkanbieter. Das günstigste Flatrate-Abo ist 24 Monate lang für 5 Franken pro Monat zu haben.

Das sind die besten Handy-Abos zum Black Friday 2023

 20. November 2023 - Auch Handy-Abos werden rund um den Black Friday günstiger angeboten. "Dschungelkompass" hat das Gebotene analysiert und präsentiert die günstigsten Deals für die unlimitierte Nutzung in der Schweiz.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER