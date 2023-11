Das sind die besten Handy-Abos zum Black Friday 2023

Traditionell werben auch die Mobilfunkanbieter zum Black Friday mit besonders günstigen Handy-Abos. Oliver Zadori von "Dschungelkompass" hat die günstigsten Angebote für die unlimitierte Nutzung innerhalb der Schweiz zusammengetragen. Dabei fällt wie schon letztes Jahr auf: Vorwiegend bieten kleinere Anbieter die günstigeren Aktionspreise an als die grösseren.Ganz besonders fällt die Aktion von Quickline auf, bei der bei allen Handy-Abos für zwei Jahre die Grundgebühren entfallen. Es gibt nur eine Aufschaltgebühr von einmalig 40 Franken. Nach zwei Jahren fällt allerdings der reguläre Abo-Preis an, der je nach gewähltem Abo bei monatlich zwischen 10 und 70 Franken liegt.Das zweitgünstigste Abo kommt von Gomo mit monatlich 12.95 Franken, bei dem es sich indes nicht um eine spezielle Black-Friday-Aktion handelt. Weiter geht die Günstigsten-Rangliste mit Aldi Suisse, Talktalk, Galaxus Mobile, Mucho, Swype, Lebara und Salt, die allesamt unter 20 Franken pro Monat liegen. Die übrigen Anbieter sind teurer, mit Swisscom Blue Mobile S zu monatlich knapp 70 Franken an der Spitze.Einige Anbieter wie Gomo oder Talktalk sind dabei 2023 teurer als 2022, andere wie Quickline, Lebara, Salt oder Lidl Connect günstiger. Gleich teuer wie letztes Jahr sind die Angebote von Mucho Mobile, Coop Mobile Digital Republic, Das Abo und Teleboy sowie in Prepaid mit Zusatzoption von Swisscom.Oliver Zadori weist überdies darauf hin, man solle sich nicht von Rabatten in hohen Prozentangaben blenden lassen, wichtiger sei der schlussendliche Monatspreis – und ob die gebotenen Leistungen überhaupt benötigt werden. (ubi)