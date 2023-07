Die Roaming-Tarife für den Sommer 2023 im Vergleich

4. Juli 2023 - Die ganz grossen Kostenfallen beim Roaming sollte es dank gesperrter Datennutzung in den Standardtarifen zwar nicht mehr geben, trotzdem sind die Preisunterschiede bei der Handynutzung im Ausland weiterhin gross.

Pünktlich auf den anstehenden Start der Sommerferien hat der Vergleichsdienst Dschungelkompass die aktuellen Roaming-Tarife der Schweizer Mobilfunkanbieter verglichen. Dazu schreibt Dschungelkompass, dass die Gefahr, in eine Kostenfalle zu laufen, heute geringer sei als in früheren Jahren, da die meisten Anbieter den Standardtarif für die Datennutzung im Ausland gesperrt hätten – sprich: Ohne gekauftes Datenpaket kann man ennet der Grenzen gar nicht surfen. Aber: Es kann je nach Anbieter nach wie vor teuer werden, wenn keine Zusatzoption fürs Roaming gebucht wurde.So kosten beispielsweise 60 Minuten Telefonie in die Schweiz mit Sunrise mit dem Standardtarif 120 Franken, wenn keine Roaming-Option gebucht wurde. Mit Option beläuft sich der Tarif auf 28 Franken. Noch grösser der Unterschied bei Salt , wo 60 Minuten Telefonie in die Schweiz mit Option 17 Franken, ohne Option 119.40 Franken kosten. Bei Swisscom ist der Unterschied kleiner, mit Option kostet es 15.90 Franken, ohne Option im Standardtarif 24 Franken. Bei Lebara und Yallo dafür beträgt die Differenz gar Faktor zwölf – sprich 10 Franken mit und 120 Franken ohne Option. Bei anderen Anbietern wiederum gibt es die Option einer Telefonie-Roaming-Option gar nicht (siehe Tabelle in Bildergalerie). Bei eingehenden Anrufen verhalten sich die Tarife meist sehr ähnlich wie bei ausgehenden Anrufen. Im Vergleich nicht berücksichtigt wurde der Umstand, dass viele Abos bereits Telefonie und Datenvolumen im Ausland beinhalten. Auch die Grundgebühren der Abos oder die Nutzung innerhalb der Schweiz wurden für den Vergleich ignoriert. "Je nachdem wie tief die Kostenlimite für Roaming eingestellt ist, sind die Kosten als theoretisch zu verstehen", schreibt Dschungelkompass deshalb.