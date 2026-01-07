cnt
CES: Samsung kündigt 6K-3D-Monitor ohne Brille an
Quelle: Samsung

Samsung stellt mit dem Odyssey 3D einen 32-Zoll-Monitor vor, der 3D ohne Brille bei 6K-Auflösung ermöglichen soll. Die Tiefenwirkung soll sich dabei automatisch an die Position vor dem Bildschirm anpassen.
7. Januar 2026

     

Samsung präsentierte an der CES mit dem Odyssey 3D einen 32-Zoll-Monitor, der 3D ohne Brille bei 6K-Auflösung darstellen soll und die Tiefenwirkung automatisch an die Position vor dem Bildschirm anpasst. Nach Angaben des Unternehmens trägt das Modell die Bezeichnung Odyssey 3D (G90XH).

Im Zentrum steht laut Samsung Echtzeit-Augentracking, das die Blickposition erfasst und die 3D-Wirkung dynamisch nachführt. Die räumliche Darstellung soll dadurch stabil bleiben, auch wenn sich die Person vor dem Monitor bewegt, ohne dass dafür eine zusätzliche 3D-Brille nötig ist.


Für die Darstellung nennt Samsung 165 Hz Bildwiederholrate. Über einen Dual-Mode soll sich der Wert auf bis zu 330 Hz steigern lassen, dazu komme eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde.

Zusätzlich kündigt Samsung eine erweiterte Auswahl an unterstützten Inhalten mit optimierten 3D-Effekten an, die in Zusammenarbeit mit Studios entstehen sollen. Der Marktstart der neuen Odyssey-Modelle ist nach Angaben von Samsung ab Juni 2026 geplant. (dow)


