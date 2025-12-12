Samsung bringt tragbares Smart-Display mit Akku in die Schweiz

Samsung lanciert den portablen Smart Monitor Movingstyle in die Schweiz. Samsung
richtet sich das Gerät an Anwender, die ein flexibel einsetzbares Display für unterschiedliche Einsatzbereiche suchen. Der tragbare Smart Monitor verfügt über einen integrierten Akku sowie einen Griff und kann dadurch ohne feste Stromversorgung von Raum zu Raum genutzt werden. Positioniert wird das Gerät etwa als Monitor für das Home Office, als Tablet-Ersatz oder als TV für Streaming-Anwendungen.
Der 27-Zoll-Touchscreen liefert QHD-Auflösung (2560 x 1440), eine Refresh Rate von 120 Hz, einen Kontrast von 1000:1 sowie HDR und diverse Bildoptimierungs-Funktionen. Es finden sich ein HDMI und zwei USB-C-Ports, WLAN und Bluetooth sowie integrierte Speaker mit 10 Watt und Dolby Atmos. Ein höhenverstellbarer Standfuss mit integrierten Rollen ermöglicht das einfache Verschieben innerhalb von Räumen. Zusätzlich kann das gut 5 Kilo schwere Display über eine integrierte Klappstütze vom Standfuss (mit Standfuss wiegt das Konstrukt knapp 26 Kilo) abgenommen und als freistehender Bildschirm verwendet werden. Das Display unterstützt zudem den Wechsel zwischen Quer- und Hochformat Der Akku erlaubt dabei eine kabellose Nutzung für bis zu 3 Stunden.
Für Spiele liefert Samsung
unter anderem Cloud-Gaming-Angebote, wodurch keine separate Konsole erforderlich ist. Kabellose Controller lassen sich direkt verbinden, der Zugriff auf Streaming-Dienste wie Xbox Cloud Gaming ist ebenfalls möglich. Als Betriebssystem nutzt der Movingstyle Samsung Tizen OS. Damit erhalten User auch Zugriff auf gängige Streaming-Apps wie Netflix, Disney+ oder YouTube. Ergänzend bietet Samsung Funktionen wie den Now Brief, der auch im ausgeschalteten Zustand Informationen wie Wetter oder Notizen anzeigen kann, sowie die Whiteboard-Anwendung Sketch Now, mit der direkt auf dem Bildschirm gezeichnet und geschrieben werden kann.
Der Movingstyle wird in der Schweiz ab 1499 Franken verkauft. Das Display ist ab sofort vorbestellbar, die Markteinführung ist für Mitte Januar 2026 vorgesehen.
(mw)