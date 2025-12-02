Galaxy Z Trifold: Samsung lanciert erstes Doppel-Falt-Phone

Nach Huawei
stellt nun auch Samsung
sein erstes Doppel-Falt-Smartphone vor, das Galaxy Z Trifold. Der Haupt-Screen mit einer Auflösung von 2160 x 1584 Pixel und bis zu 120 Hz Bildwiederholrate kommt in voll aufgeklapptem Zustand auf eine Bildschirmdiagonale von 10 Zoll. Der vordere Screen für die Nutzung im geschlossenen Zustand misst 6,5 Zoll (2520 x 1080 Pixel, 1-120 Hz). Voll aufgeklappt ist das Trifold mit 3,9 Millimeter zwar sehr dünn, geschlossen ist es mit knapp 13 Millimeter und mehr als 300 Gramm aber recht wuchtig. Im Inneren treibt ein Snapdragon 8 Elite Mobile Chip das Gerät an, weiter verbaut Samsung einen Akku mit 5600 mAh, der sich mit 45W schnell laden lassen soll.
Das Hauptkamera-Array beinhaltet eine Weitwinkellinse mit 200 MP, weiter sind eine 12-MP-Ultrawide-Linse und eine 10-MP-Telephoto-Kamera an Bord. Die beiden Selfie-Kameras für Haupt- und Frontscreen kommen mit 10 MP.
Das Klappsystem unterscheidet sich recht stark vom Huawei-Pendant ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Dieses klappt S-förmig, wie ein Leporello. Samsung wählt für das Trifold wiederum eine Klappmechanik, bei der die äusseren beiden Drittel auf der selben Seite des Geräts eingeklappt werden. Dabei gibt es aber natürlicherweise eine korrekte Reihenfolge, in der die Bildschirmsegmente eingeklappt werden müssen. Um Schäden bei falschem Zusammenklappen zu verhindern, verfügt das Gerät daher über ein integriertes, mehrstufiges Alarmsystem mit Bildschirmhinweisen und Vibrationen, das bei falschem Zuklappen in Aktion tritt.
Samsung betont, dass sich das Gerät ausgezeichnet zum Arbeiten eigne und bewirbt im Rahmen der Vorstellung auch gleich Zubehör für mobiles Arbeiten. So lässt sich ans Trifold nicht nur ein weiterer Screen anschliessen, Samsung hat auch eine kabellose Maus-Tastatur-Kombo im Angebot, die separat verkauft werden. Und natürlich darf auch KI nicht fehlen – hier bietet das Trifold die aktuelle KI-Palette von Samsung
, die von Googles Gemini angetrieben wird.
Auf den Markt kommt das Trifold nun erst einmal in Korea, gefolgt von China, Taiwan, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weiter ist der Launch in den USA im Q1 2026 geplant. In Korea soll das Gerät umgerechnet rund 2500 US-Dollar kosten. Ob und wann das Trifold nach Europa kommt, ist noch nicht bekannt.
(win)