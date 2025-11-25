cnt
Apple soll Falte beim Display des iPhone Fold beseitigt haben
Quelle: Depositphotos

Apple soll Falte beim Display des iPhone Fold beseitigt haben

Apple arbeitet laut Berichten an einem iPhone Fold, dessen faltbares Display im aufgeklappten Zustand mittlerweile keine sichtbare Falte mehr zeigen soll. Damit kommt das Gerät einem geplanten Marktstart im Jahr 2026 näher.
25. November 2025

     

Das geplante iPhone Fold von Apple soll ein faltbares Display ohne Knick bieten und befindet sich offenbar auf dem Weg in die nächste Testphase vor der Serienfertigung. "Winfuture" berichtet unter Berufung auf "United Daily News", dass Apples Ingenieuren ein Panel gelungen sein soll, das auch im aufgeklappten Zustand faltenfrei bleibt. Demnach habe das Gerät den Experimentstatus mittlerweile verlassen und bewege sich nun in Richtung Engineering Validation Test und Design Validation Test, also Validierungsphasen für Technik und Design.

Laut dem Bericht setzt Apple dabei auf ein eng abgestimmtes Zusammenspiel aus Display und Mechanik. Samsung Display soll als Hauptfertiger für die faltbaren OLED-Panels fungieren, während Apple Struktur des Panels, Materialauswahl und Laminierung selbst entwickelt hat, um einen knickfreien Bildschirm zu ermöglichen. Als weiteres Merkmal wird ein neues Scharnierkonzept genannt, bei dem Speziallegierungen auf Basis von Flüssigmetall eingesetzt werden, die Verformungen minimieren und eine höhere Elastizität und Korrosionsbeständigkeit bieten sollen als Edelstahl oder Titan.


Die Vorbereitungen für die Massenproduktion nehmen nun konkrete Formen an. Der Auftragsfertiger Foxconn soll bereits eine eigene Fertigungslinie für das iPhone Fold eingerichtet haben, was auf weitgehend finalisierte Hardware-Spezifikationen hindeutet. Gerüchten nach ist ein buchartig aufklappbares Display mit 7,8 Zoll geplant sowie ein äusseres Display mit 5,5 Zoll für die Nutzung im geschlossenen Zustand. Sollte der Zeitplan stimmen, könnte die Massenfertigung im Juli 2026 starten und das iPhone Fold im September 2026 zusammen mit der iPhone 18-Serie auf den Markt kommen. Branchenbeobachter erwarten laut Bericht, dass Apple den späten Einstieg in den Foldable-Markt mit einem technisch besonders ausgereiften Gerät untermauern will. (dow)


