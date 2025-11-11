cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
iPhone Air steht vor Produktionsstopp
Quelle: Depositphotos

iPhone Air steht vor Produktionsstopp

Apple fährt die Produktion des dünnen iPhone Air offenbar weitgehend herunter. Nach schwachen Verkäufen stehen viele Fertigungslinien still und eine zweite Generation ist unsicher.
11. November 2025

     

Die Fertigung des iPhone Air wird nach aktuellem Stand stark zurückgefahren, ein Nachfolgemodell ist nicht gesichert. Laut "Golem", die sich auf einen Artikel von "The Information" (Paywall) beziehen, hat Auftragsfertiger Foxconn nahezu alle Produktionsstrassen für das Gerät angehalten und nur noch eine Linie in Betrieb. Der zweite Auftragsfertiger Luxshare habe seine Anlagen bereits im Oktober geschlossen. Von Beginn an waren dem Modell nur rund 10 Prozent der iPhone-Gesamtkapazität zugeteilt, heisst es weiter.

Als Begründung wird die geringe Nachfrage genannt. Nach Daten von Consumer Intelligence Research Partners kam das iPhone Air im September auf etwa 3 Prozent des iPhone-Absatzes, während das iPhone 17 Pro auf 9 Prozent und das iPhone 17 Pro Max auf 12 Prozent kamen. Diese Entwicklung decke sich mit früheren Einschätzungen des Analysten Ming-Chi Kuo, wonach Zulieferer ihre Kapazitäten für das iPhone Air um mehr als 80 Prozent reduzieren sollten ("Swiss IT Magazine" berichtete).


Zur Zukunft des Geräts gibt es dem Bericht zufolge offene Fragen. "The Information" berichtet, das iPhone Air 2 könne möglicherweise nicht zusammen mit der iPhone-18-Reihe im Herbst 2026 erscheinen. Intern arbeite Apple zwar an einem Nachfolger mit dem Codenamen V62, die Entscheidung über eine Markteinführung sei aber unklar. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Apples Rechner-Fahrplan 2026

 11. November 2025 - Apple könnte im kommenden Jahr nicht nur ein Budget-Macbook bringen, sondern soll auch diverse weitere Geräte in der Pipeline haben. Früher oder später soll auch ein Macbook Pro mit neuem Design erscheinen, so Gerüchte.

iPhone Air scheint zum Flop zu werden

 23. Oktober 2025 - Offenbar wird das iPhone Air zum Ladenhüter. Apple fährt nun die Produktion zurück, kann mit den anderen Modellen der 17er-Reihe aber einiges kompensieren.

iPhone Air im Test: Das Showpony-iPhone

 15. Oktober 2025 - Das iPhone Air ist gerade einmal etwas über 5,6 Millimeter dick und 165 Gramm leicht. Damit liegt es ganz hervorragend in der Hand. Dafür muss man einige Abstriche machen – etwa bezüglich Kameras oder Akkulaufzeit. Wie schwer diese ins Gewicht fallen, haben wir getestet.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
Wenn das Netzwerk stillsteht, steht das ganze Unternehmen
Sicher genug!
Netzwerke für das intelligente Europa
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER