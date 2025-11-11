Apples Rechner-Fahrplan 2026

Apple soll im kommenden Jahr nicht nur ein Budget-Macbook ("Swiss IT Magazine" berichtete
), sondern auch neue Pro-Geräte lancieren. Diese sollen mit neuen OLED-Displays inklusive Touch-Funktion bestückt sein und in einem neuen Design kommen, wo "Bloomberg
" (Paywall, via "Winfuture
") schreibt.
Allerdings könnte es noch etwas dauern, bis diese Geräte erscheinen – Apple
plane mehrere Zwischenschritte. So sollen in der ersten Hälfte 2026 neue Macbook-Pro-Versionen mit M5-Pro- und M5-Max-Prozessoren erscheinen. Ebenfalls in der ersten Hälfte 2026 erscheine ausserdem ein neues Macbook Air mit M5-Chip. Für Mitte 2026 darf man dann mit Mac Minis mit M5- sowie M5-Pro-Chip rechnen, ausserdem mit Mac-Studio-Rechnern mit M5-Max- und M5-Ultra-Herz. Das Budget-Macbook soll dann Ende 2026 erscheinen.
Einen möglichen Veröffentlichungszeitraum für das neu gestaltete Macbook Pro, in dem dann der M6-Pro- und der M6-Max-Chip verbaut werden soll, wird derweil nicht genannt. Das OLED-Display soll zumindest dafür sorgen, dass es mehr Helligkeit und Kontrast bietet bei verbesserter Energieeffizienz bietet. Die Rede ist auch von einem verstärkten Scharnier für die Touch-Funktionalität. Ebenfalls zu lesen ist von einem Punch Hole im Display anstelle des aktuellen Notches für die Webcam und Sensoren.
(mw)