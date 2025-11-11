cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Apples Rechner-Fahrplan 2026
Quelle: Apple

Apples Rechner-Fahrplan 2026

Apple könnte im kommenden Jahr nicht nur ein Budget-Macbook bringen, sondern soll auch diverse weitere Geräte in der Pipeline haben. Früher oder später soll auch ein Macbook Pro mit neuem Design erscheinen, so Gerüchte.
11. November 2025

     

Apple soll im kommenden Jahr nicht nur ein Budget-Macbook ("Swiss IT Magazine" berichtete), sondern auch neue Pro-Geräte lancieren. Diese sollen mit neuen OLED-Displays inklusive Touch-Funktion bestückt sein und in einem neuen Design kommen, wo "Bloomberg" (Paywall, via "Winfuture") schreibt.

Allerdings könnte es noch etwas dauern, bis diese Geräte erscheinen – Apple plane mehrere Zwischenschritte. So sollen in der ersten Hälfte 2026 neue Macbook-Pro-Versionen mit M5-Pro- und M5-Max-Prozessoren erscheinen. Ebenfalls in der ersten Hälfte 2026 erscheine ausserdem ein neues Macbook Air mit M5-Chip. Für Mitte 2026 darf man dann mit Mac Minis mit M5- sowie M5-Pro-Chip rechnen, ausserdem mit Mac-Studio-Rechnern mit M5-Max- und M5-Ultra-Herz. Das Budget-Macbook soll dann Ende 2026 erscheinen.


Einen möglichen Veröffentlichungszeitraum für das neu gestaltete Macbook Pro, in dem dann der M6-Pro- und der M6-Max-Chip verbaut werden soll, wird derweil nicht genannt. Das OLED-Display soll zumindest dafür sorgen, dass es mehr Helligkeit und Kontrast bietet bei verbesserter Energieeffizienz bietet. Die Rede ist auch von einem verstärkten Scharnier für die Touch-Funktionalität. Ebenfalls zu lesen ist von einem Punch Hole im Display anstelle des aktuellen Notches für die Webcam und Sensoren. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Apple bringt iPad Pro und 14-Zoll-Macbook Pro mit M5

 16. Oktober 2025 - Apple stellt ein neues iPad Pro und ein 14-Zoll-Macbook Pro vor, beide mit M5-Chip. Im Fokus stehen deutlich mehr KI-Leistung, schnellere Grafik und moderne Funktechnik, beim Mac kommt eine sehr lange Akkulaufzeit hinzu. Die Geräte können ab heute vorbestellt werden, der Verkaufsstart ist am 22. Oktober.

Apple kurz vor Massenproduktion von M5-Macbooks

 29. September 2025 - Bei Apple könnte schon auf Ende 2025 die M5-Ära beginnen. Neben Macbooks und iPads Pro mit dem neuen Prozessor sollen im ersten Halbjahr 2026 zudem zwei neue Monitore und diverse weitere Geräte auf den Markt kommen.

Produktion von Einstiegs-Macbook soll bald starten

 11. August 2025 - Gemäss einem Bericht aus der Lieferkette startet die Produktion von Einzelteilen für ein neues Macbook-Modell mit einem vermuteten Preis von weit unter 1000 US-Dollar schon im kommenden September. Wie das Gerät heissen soll, ist noch nicht bekannt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
Wenn das Netzwerk stillsteht, steht das ganze Unternehmen
Sicher genug!
Netzwerke für das intelligente Europa
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER