Apple plant günstigen Mac für Unternehmen und Alltag
Apple arbeitet an einem preiswerten Mac-Laptop, der direkt gegen Chromebooks und günstige Windows-Geräte antreten soll. Das Modell soll deutlich günstiger ausfallen als bisherige Macs und sich an Studierende, Unternehmen und Alltagsnutzende richten.
5. November 2025

     

Apple arbeitet an einem preiswerten Mac-Laptop, der direkt gegen Chromebooks und günstige Windows-Geräte antreten soll. Der neue Einsteiger-Mac soll sich an Studierende, Unternehmen und Alltagsnutzer richten und deutlich günstiger werden als bisherige Macs. Laut Bloomberg (Paywall) trägt das Projekt den Codenamen J700, wird bei Zulieferern bereits in kleiner Stückzahl gefertigt und könnte in der ersten Jahreshälfte 2026 erscheinen.

Nach dem Bericht setzt Apple auf einfachere Komponenten, um den Preis zu senken. Geplant sei ein kleineres LCD-Display als beim 13,6-Zoll-MacBook Air und ein Verkaufspreis deutlich unter 1000 Dollar. Erstmals in einem Mac soll ein iPhone-Prozessor arbeiten. Interne Tests hätten gezeigt, dass dieser Chip schneller sein kann als der frühere Mac-Chip M1, so Bloomberg.


Zielgruppe sind Personen, die vor allem im Web surfen, Dokumente bearbeiten oder einfache Foto- und Videoaufgaben erledigen. Apple nehme damit auch Interessierte ins Visier, die sonst ein iPad mit Tastatur wählen würden, aber ein klassisches Laptop-Erlebnis bevorzugen.

Das Modell soll ein neues Design erhalten und nicht einfach eine abgespeckte Neuauflage eines älteren Geräts sein. Zuvor hatte Apple zeitweise ein günstiges M1-Macbook Air über Händler wie Walmart angeboten. Strategisch wäre der Schritt ein Kurswechsel hin zu einem klaren Budget-Angebot, getrieben vom Druck durch günstige Chromebooks und der Chance, unzufriedene Windows-Nutzende zu gewinnen, schreibt Bloomberg. (dow)


Whatsapp gibt es nun als App für die Apple Watch

 5. November 2025 - Whatsapp veröffentlicht eine eigenständige App für die Apple Watch. Nachrichten lesen, beantworten und Sprachnachrichten senden ist direkt am Handgelenk möglich.

Apple veröffentlicht iOS 26.1 und weitere Updates

 4. November 2025 - Apple hat seine Betriebssysteme aufdatiert. Mit der Versionsnummer 26.1 kann in iOS, iPadOS und MacOS das Aussehen der Liquid-Glass-Oberfläche angepasst werden, und es gibt Detailverbesserungen.

Apple will Gemini-basiertes Modell für Siri

 3. November 2025 - Nachdem bisher berichtet wurde, dass Apple für eine verbesserte Siri-Version auf Unterstützung durch Anthropic setze, hat sich das Unternehmen nun offenbar für Google als KI-Partner entschieden – jedenfalls wenn es nach dem Newsletter von Mark Gurman geht.


