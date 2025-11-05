Apple plant günstigen Mac für Unternehmen und Alltag

Apple arbeitet an einem preiswerten Mac-Laptop, der direkt gegen Chromebooks und günstige Windows-Geräte antreten soll. Der neue Einsteiger-Mac soll sich an Studierende, Unternehmen und Alltagsnutzer richten und deutlich günstiger werden als bisherige Macs. Laut Bloomberg (Paywall
) trägt das Projekt den Codenamen J700, wird bei Zulieferern bereits in kleiner Stückzahl gefertigt und könnte in der ersten Jahreshälfte 2026 erscheinen.
Nach dem Bericht setzt Apple
auf einfachere Komponenten, um den Preis zu senken. Geplant sei ein kleineres LCD-Display als beim 13,6-Zoll-MacBook Air und ein Verkaufspreis deutlich unter 1000 Dollar. Erstmals in einem Mac soll ein iPhone-Prozessor arbeiten. Interne Tests hätten gezeigt, dass dieser Chip schneller sein kann als der frühere Mac-Chip M1, so Bloomberg.
Zielgruppe sind Personen, die vor allem im Web surfen, Dokumente bearbeiten oder einfache Foto- und Videoaufgaben erledigen. Apple nehme damit auch Interessierte ins Visier, die sonst ein iPad mit Tastatur wählen würden, aber ein klassisches Laptop-Erlebnis bevorzugen.
Das Modell soll ein neues Design erhalten und nicht einfach eine abgespeckte Neuauflage eines älteren Geräts sein. Zuvor hatte Apple zeitweise ein günstiges M1-Macbook Air über Händler wie Walmart angeboten. Strategisch wäre der Schritt ein Kurswechsel hin zu einem klaren Budget-Angebot, getrieben vom Druck durch günstige Chromebooks und der Chance, unzufriedene Windows-Nutzende zu gewinnen, schreibt Bloomberg.
(dow)