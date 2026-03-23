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Google-Suche ersetzt Headlines durch KI-Generiertes
Quelle: Depositphotos

Google-Suche ersetzt Headlines durch KI-Generiertes

Gegenüber einer betroffenen Online-Publikation als beschränkter Test bezeichnet, wandelt Google die originalen Titel von News-Artikeln und Websites in KI-generierte Titel um, die gelegentlich das Gegenteil des Beabsichtigten ausdrücken.
23. März 2026

     

Google hat in seiner Suchmaschine testweise damit begonnen, Original-Headlines von gefundenen News-Artikeln durch KI-generierte Titel zu ersetzen, wie "The Verge" berichtet – schon seit einiger Zeit im Discover News Feed und neu auch in den Suchresultaten, den traditionellen, auf Relevanz und Page Rank basierenden "10 Blue Links". Das Online-Magazin hat dies anhand eigener Artikel festgestellt. So wurde etwa die Headline "I used the 'cheat on everything' AI tool and it didn’t help me cheat on anything" kurzerhand ersetzt durch "'Cheat on everything' AI tool" – und dies klinge danach, dass "The Verge" ein Tool unterstütze, das sind Wirklichkeit nicht empfohlen werde.


Auf Anfrage haben Google-Sprecher gegenüber "The Verge" geäussert, es handle sich um ein kleines, eng gefasstes Experiment, das noch nicht für eine allgemeine Freigabe zugelassen sei. Wie klein dieses Experiment isr, hat Google allerdings nicht mitgeteilt. Das Online-Magazin bleibt dabei, dass in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe von Mitarbeitenden immer wieder berichtet haben, dass ihre Titel nicht im Original in den Suchresultaten von Google erschienen seien. Die Ersatztitel würden nicht den redaktionellen Gepflogenheiten des Magazins entsprechen, heisst es weiter. Ausserdem habe Google eingeräumt, dass nicht nur die Titel von News-Artikeln, sondern auch Titel von anderen Websites für die Suchresultate per KI angepasst wurden. (ubi)


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