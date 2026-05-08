Google stellt mit Fitbit Air Wearable ohne Display vor

Google
hat mit Fitbit Air ein neues Wearable vorgestellt
, das ohne Display auskommt und das als Band am Arm getragen wird. Das Armband wiegt gerade einmal 12 Gramm, wobei der integrierte Akku für die Aufzeichnung von einer Woche Daten reichen soll. Die Ladezeit (0 auf 100%) wird mit 90 Minuten angegeben, nach 5 Minuten Ladezeit soll aber bereits genug Saft für einen Tag bereitstehen. Geladen wird über ein magnetisches Ladegerät.
Das Armband ist darauf ausgelegt, Tag und Nacht getragen zu werden. Gleichzeitig ist es auch möglich, tagsüber etwa die Pixel Watch zu tragen und nur nachts auf das Armband zu wechseln, wobei Daten durchgehend aufgezeichnet werden. Getrackt werden unter anderem Fitnessdaten wie die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung, die Hauttemperatur, die zurückgelegte Distanz und die getätigten Schritte, vor allem aber auch die Schlafqualität. Gängige Aktivitäten sollen automatisch erkannt werden, worauf Fitbit Air dem Nutzer im Anschluss eine Zusammenfassung des Trainings schickt.
Gemeinsam mit dem Launch von Fitbit Air hat Google
ausserdem auch angekündigt
, dass die Fitbit App zur Google Health App umbenannt und aufdatiert wird. Google spricht dabei von einer "neu gestalteten Anlaufstelle fürs Wellbeing". Versprochen werden unter anderem ein intuitiveres Layout, Möglichkeiten zur Individualisierung, mehr Daten und Trends oder die Möglichkeit, Daten mit Freunden zu teilen. Teil der App ist auch der Google Health Coach, der unter anderem Workout-Vorschläge macht und vertiefte Einblicke in die eigene Gesundheit liefern soll. Der Google Health Coach ist allerdings Teil des kostenpflichtigen Premium-Angebots.
Für die Nutzung von Fitbit Air ist die Google Health App, allerdings kein kostenpflichtiges Premium-Abo notwendig – anders als bei Mitbewerbern. Das Premium-Abo wird erst für detailliertere Einblicke oder eben den erwähnten Coach nötig und kostet im Jahresabo rund 80 Franken.
Fitbit Air für 99.90 Franken verkauft, Ersatzarmbänder gibt es ab 45 Franken. Dabei stehen Versionen aus recycelten Materialien oder Silikon in verschiedenen Varianten und Farben bereit. Vorbestellt werden kann Fitbt Air per sofort, die Auslieferung startet Ende Mai.
(mw)