Google will Fitbit-Fitness-Tracker ohne Display lancieren

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will das Fitbit-Sortiment an Fitness-Trackern noch im laufenden Jahr um ein neues Modell ohne Display erweitern, wie "Thurrott.com" mit Bezug auf eine "Bloomberg"-Meldung (Paywall) berichtet
. Bereits wurde das neue Fitness-Band auch schon in einem Instagram-Video
vom NBA-Spieler Stephen Curry kurz gezeigt. Welche Funktionen der neue Fitness-Tracker zu bieten hat, ist aus dem Video nicht ersichtlich. Laut "Bloomberg" soll das Band Basisfunktionen unterstützen, während für weitergehende Features ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt werden soll. Der Tracker soll vergleichbar sein mit ähnlichen Geräten von kleineren Herstellern wie Whoop oder Oura.
Ausserdem heisst es, der neue Fitbit-Tracker soll mit einem KI-gestützten persönlichen Gesundheitscoach verknüpft sein, der in die neue Fitbit App integriert sein wird. Der neue Coach soll lediglich im kostenpflichtigen Fitbit-Premium-Abo verfügbar sein und als All-in-One-Lösung Fitnesstrainer, Schlafcoach und Wellnessberater vereinen. Der neue Gesundheitscoach ist aktuell in den Ländern Grossbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und Singapur bereits als Preview verfügbar.
(rd)