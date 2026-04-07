cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google will Fitbit-Fitness-Tracker ohne Display lancieren
Quelle: Instagram/Curry

Google will Fitbit-Fitness-Tracker ohne Display lancieren

Unbestätigten Meldungen zufolge will Google dieses Jahr einen Fitness-Tracker ohne Display unter dem Fitibt-Brand lancieren. Der Tracker soll eng mit einem neuen digitalen Gesundheitscoach verknüpft sein, der aktuell als Preview getestet wird.
7. April 2026

     

Google will das Fitbit-Sortiment an Fitness-Trackern noch im laufenden Jahr um ein neues Modell ohne Display erweitern, wie "Thurrott.com" mit Bezug auf eine "Bloomberg"-Meldung (Paywall) berichtet. Bereits wurde das neue Fitness-Band auch schon in einem Instagram-Video vom NBA-Spieler Stephen Curry kurz gezeigt. Welche Funktionen der neue Fitness-Tracker zu bieten hat, ist aus dem Video nicht ersichtlich. Laut "Bloomberg" soll das Band Basisfunktionen unterstützen, während für weitergehende Features ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt werden soll. Der Tracker soll vergleichbar sein mit ähnlichen Geräten von kleineren Herstellern wie Whoop oder Oura.


Ausserdem heisst es, der neue Fitbit-Tracker soll mit einem KI-gestützten persönlichen Gesundheitscoach verknüpft sein, der in die neue Fitbit App integriert sein wird. Der neue Coach soll lediglich im kostenpflichtigen Fitbit-Premium-Abo verfügbar sein und als All-in-One-Lösung Fitnesstrainer, Schlafcoach und Wellnessberater vereinen. Der neue Gesundheitscoach ist aktuell in den Ländern Grossbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und Singapur bereits als Preview verfügbar. (rd)




Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Smarte Analyseplattform statt MDM
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER