Microsoft wirbt mit 15 Features für neues Outlook

Schon seit einiger Zeit versucht Microsoft
, Outlook-Nutzer zum Umstieg auf das neue Outlook zu bewegen und auf Classic Outlook zu verzichten, dies unter anderem mit Unterstützung verschiedener PST-Features zur lokalen Speicherung von Mails, Kalendereinträgen et cetera und generell mit Support für Offline-Funktionalität. Trotzdem stösst das neue Outlook bei hartgesottenen Outlook-Classic-Usern nach wie vor auf eher lauwarme Resonanz.
Jetzt wirbt der Hersteller in Form eines Techcommunity-Artikels mit einer Liste von 15 Features
für den Umstieg auf New Outlook – je sechs der genannten Features beziehen sich auf den Umgang mit Mail und Kalender, die restlichen drei drehen sich um Personalisierung und Einstellungen. So streicht Microsoft zum Beispiel heraus, dass man im neuen Outlook eine eingegangene Nachricht pinnen oder zur Wiedervorlage zu einem späteren Zeitpunkt markieren kann. Ausserdem lässt sich eine Nachricht mehreren Kategorien auf einmal zuteilen. Ein weiterer Punkt betreffend Mail ist die Sweep-Funktion: Für Mails von einem bestimmten Absender lässt sich festlegen, ob sie ganz oder teilweise automatisch von der Inbox in einen anderen Ordner verschoben werden sollen. Und mit Schedule Send können Mails verfasst und zu einem späteren Zeitpunkt verschickt werden.
In Bezug auf den Kalender betont Microsoft für New Outlook zum Beispiel Möglichkeiten wie die Sicherung von Kalenderansichten, die Follow-Funktion für Meetings, an denen man zwar nicht teilnehmen kann, aber die Zusammenfassung erhalten möchte oder gefilterte Ansichten für Meetings. Wiederkehrende Events lassen sich zudem für zukünftige Iterationen abändern, ohne dass dabei die vorherigen ebenfalls geändert werden. Punkto Personalisierung nennt Microsoft etwa die Möglichkeit, Mail-Konten mit individuellen Benennungen auszustatten oder den Look der App mit modern erscheinenden Themen aufzuhübschen.
(ubi)