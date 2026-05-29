Outlook bekommt Posteingang für mehrere Accounts

Microsoft wird den Mail-Client Outlook mit einem universalen Posteingang ausstatten, womit alle eingehenden Mails an einem Ort angezeigt werden. Wie "Neowin" berichtet
, findet sich in der Microsoft-365-Roadmap
ein Hinweis zur Unified Mailbox.
Wie es weiter heisst, werden die Posteingänge aller Konten dennoch auch weiterhin einzeln angezeigt. Der universale Posteingang erlaubt es, alle Mails an zentraler Stelle zu prüfen, zu löschen, zu verschieben, zu archivieren und auch zu markieren. Der zentrale Posteingang integriert ausserdem Copilot für KI-unterstützte E-Mail-Workflows und unterstützt auch die Immersive Suche, um Mails im primären Konto aufzufinden.
Erst zu einem späteren Zeitpunkt will Microsoft
auch Unterstützung für die kontoübergreifende Suche oder geteilte Mailboxen bieten. Der Rollout der Neuerungen ist laut Roadmap bereits im Gang.
(rd)