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Outlook bekommt Posteingang für mehrere Accounts
Quelle: Depositphotos

Outlook bekommt Posteingang für mehrere Accounts

Laut Roadmap bekommt Outlook einen zentralen Posteingang, in dem Mails von verschiedenen Konten angezeigt werden. Die kontoübergreifende Suche wird allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt.
29. Mai 2026

     

Microsoft wird den Mail-Client Outlook mit einem universalen Posteingang ausstatten, womit alle eingehenden Mails an einem Ort angezeigt werden. Wie "Neowin" berichtet, findet sich in der Microsoft-365-Roadmap ein Hinweis zur Unified Mailbox.

Wie es weiter heisst, werden die Posteingänge aller Konten dennoch auch weiterhin einzeln angezeigt. Der universale Posteingang erlaubt es, alle Mails an zentraler Stelle zu prüfen, zu löschen, zu verschieben, zu archivieren und auch zu markieren. Der zentrale Posteingang integriert ausserdem Copilot für KI-unterstützte E-Mail-Workflows und unterstützt auch die Immersive Suche, um Mails im primären Konto aufzufinden.


Erst zu einem späteren Zeitpunkt will Microsoft auch Unterstützung für die kontoübergreifende Suche oder geteilte Mailboxen bieten. Der Rollout der Neuerungen ist laut Roadmap bereits im Gang. (rd)


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