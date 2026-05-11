Microsoft räumt ein: Outlook Quick Steps ist kaputt

Microsoft hat ein Problem mit Classic Outlook bestätigt: Das Feature Quick Steps funktioniert nicht mehr und wird demnach in Grau angezeigt, nachdem Outlook für Microsoft
365 auf Version 2512 aufgerüstet wurde (Build 19530.20138). Der Fehler macht sich bemerkbar, wenn eine Quick-Step-Funktion Aktionsschritte enthält, die Outlook für nicht ausführbar hält. Dies trifft laut Microsoft bitte um Verstand zu, wenn Befehle involviert sind, die mit Flags oder Kategorien zu tun haben – wie etwa "clear flags on message" oder "clear categories".
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über den Fehler beklagt, jetzt gesteht Microsoft das Problem endlich ein. Mit Quick Steps lassen sich repetitive E-Mail-Vorgänge automatisieren und mit einem einzigen Klick ausführen, darunter das Verschieben oder Weiterleiten von E-Mails, E-Mails als gelesen markieren oder Kategorien zuteilen. Laut dem Hersteller wird der Bug aktuell untersucht. Bis ein Patch verfügbar ist, rät Microsoft dazu, den fraglichen Quick-Steps-Shortcut zu editieren und das Tastaturkürzel neu zu definieren. Eine andere Möglichkeit ist, Outlook Classic auf Version 2511 zu downgraden.
(ubi)