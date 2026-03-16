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Microsoft bestätigt neue Probleme beim klassischen Outlook
Quelle: Depositphotos

Microsoft bestätigt neue Probleme beim klassischen Outlook

Microsoft untersucht aktuell zwei neue Probleme beim klassischen Outlook. Das eine sorgt für Exchange-Verbindungsprobleme, das andere stört die Synchronisierung mit Gmail oder Yahoo-Konten.
16. März 2026

     

Unlängst sind zwei neue Unstimmigkeiten beim klassischen Outlook aufgetreten, wie Günter Born in seinem Blog berichtet. Zum einen handelt es sich um einen Verbindungsfehler mit Exchange-Servern, zum anderen um ein Synchronisierungsproblem, wenn Passwörter bei Gmail oder Yahoo-Accounts geändert werden. Beide Probleme wurden von Microsoft bestätigt und werden derzeit untersucht.

Das Verbindungsproblem mit Exchange-Servern zeigt sich beim Erstellen von Gruppen. Entsprechende Versuche werden mit der Fehlermeldung "Verbindung zum Server nicht möglich" quittiert. Microsoft adressiert das Problem auf den Support-Seiten und empfiehlt als Workaround, Gruppen über Outlook Web Access oder die neue Outlook-App zu erstellen.


Das Synchronisierungsproblem macht sich dann bemerkbar, wenn Passwörter von Gmail oder Yahoo in Outlook Classic geändert werden. Laut Microsofts Support-Beitrag wird auch hier das Problem noch untersucht. Bis eine finale Problemlösung vorliegt, empfiehlt Microsoft einen Registry-Eingriff und bestimmte Schlüssel zu löschen, welche die betreffenden Gmail- und Yahoo-Adressen repräsentieren. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findet sich im verlinkten Support-Beitrag. (rd)


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