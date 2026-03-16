Microsoft bestätigt neue Probleme beim klassischen Outlook

Unlängst sind zwei neue Unstimmigkeiten beim klassischen Outlook aufgetreten, wie Günter Born
in seinem Blog berichtet. Zum einen handelt es sich um einen Verbindungsfehler mit Exchange-Servern, zum anderen um ein Synchronisierungsproblem, wenn Passwörter bei Gmail oder Yahoo-Accounts geändert werden. Beide Probleme wurden von Microsoft
bestätigt und werden derzeit untersucht.
Das Verbindungsproblem mit Exchange-Servern zeigt sich beim Erstellen von Gruppen. Entsprechende Versuche werden mit der Fehlermeldung "Verbindung zum Server nicht möglich" quittiert. Microsoft adressiert das Problem auf den Support-Seiten
und empfiehlt als Workaround, Gruppen über Outlook Web Access oder die neue Outlook-App zu erstellen.
Das Synchronisierungsproblem macht sich dann bemerkbar, wenn Passwörter von Gmail oder Yahoo in Outlook Classic geändert werden. Laut Microsofts Support-Beitrag
wird auch hier das Problem noch untersucht. Bis eine finale Problemlösung vorliegt, empfiehlt Microsoft einen Registry-Eingriff und bestimmte Schlüssel zu löschen, welche die betreffenden Gmail- und Yahoo-Adressen repräsentieren. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findet sich im verlinkten Support-Beitrag.
(rd)