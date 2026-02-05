Outlook vermag Umlaute nicht mehr korrekt darzustellen

Neues Ungemach mit Microsofts Mail-Client Outlook. Wie Günter Born in seinem Blog berichtet
, werden seit einigen Tagen Umlaute nicht mehr erkannt und als Fragezeichen dargestellt. Als Workaround soll auf manchen Systemen die Umstellung des Zeichensatzes von Westeuropa auf Unicode helfen, was sich in den Optionen bewerkstelligen lässt. Doch soll sich das Problem durch diese Massnahmen nicht in jedem Fall beheben lassen.
Microsoft hat gegenüber Kunden das Problem mittlerweile bestätigt. Man habe seit über einer Woche Meldungen von Kunden erhalten, die Probleme bei der Darstellung deutscher Umlaute in E-Mails an bestimmte M365-Empfänger beobachten. Weiter bestätigt der Konzern, dass ein "Service Incident auf unserer Seite" vorliege, der die Verarbeitung deutscher Sprachzeichen betreffe. Man arbeite an der Analyse und Behebung der Ursache. Kunden sollen keine Massnahmen zu ergreifen müssen. Sobald die Störung auf Microsoft-Seite behoben sei, werde sich das Verhalten auf Kundenseite automatisch normalisieren.
(rd)