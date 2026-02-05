cnt
Outlook vermag Umlaute nicht mehr korrekt darzustellen
Outlook vermag Umlaute nicht mehr korrekt darzustellen

Outlook hat derzeit Probleme, deutsche Umlaute richtig darzustellen. Bei Microsoft ist das Problem bekannt, und man arbeitet an einer Lösung.
5. Februar 2026

     

Neues Ungemach mit Microsofts Mail-Client Outlook. Wie Günter Born in seinem Blog berichtet, werden seit einigen Tagen Umlaute nicht mehr erkannt und als Fragezeichen dargestellt. Als Workaround soll auf manchen Systemen die Umstellung des Zeichensatzes von Westeuropa auf Unicode helfen, was sich in den Optionen bewerkstelligen lässt. Doch soll sich das Problem durch diese Massnahmen nicht in jedem Fall beheben lassen.


Microsoft hat gegenüber Kunden das Problem mittlerweile bestätigt. Man habe seit über einer Woche Meldungen von Kunden erhalten, die Probleme bei der Darstellung deutscher Umlaute in E-Mails an bestimmte M365-Empfänger beobachten. Weiter bestätigt der Konzern, dass ein "Service Incident auf unserer Seite" vorliege, der die Verarbeitung deutscher Sprachzeichen betreffe. Man arbeite an der Analyse und Behebung der Ursache. Kunden sollen keine Massnahmen zu ergreifen müssen. Sobald die Störung auf Microsoft-Seite behoben sei, werde sich das Verhalten auf Kundenseite automatisch normalisieren. (rd)


Microsoft liefert Workaround für jüngste Outlook-Probleme

 22. Januar 2026 - Nach dem Einspielen der Januar-Updates haben Anwendungen wie Outlook Probleme beim Zugriff auf Dateien aus der Cloud. Microsoft arbeitet an der Problemlösung und stellt zwischenzeitlich einen Workaround zur Verfügung.

Microsoft bestätigt Outlook-Problem mit Verschlüsselung

 12. Januar 2026 - Das Outlook-Problem mit auf eine bestimmte Art verschlüsselten E-Mails wurde jetzt offiziell bestätigt. Einen Patch gibt es noch nicht, Microsoft arbeitet laut eigenen Angaben daran.

Neues Outlook macht Probleme beim Öffnen von Excel-Anhängen

 2. Dezember 2025 - Werden Excel-Dateien mit Nicht-ASCII-Zeichen im Dateinamen verschickt, hat die neue Outlook-Version Probleme beim Öffnen dieser Dateien. Microsoft hat das Problem mittlerweile bestätigt und arbeitet an einer Lösung.


