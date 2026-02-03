Nach Ex-Libris-Aus: Weltbild vergrössert Buchangebot

Die Schliessung von Ex Libris
hat nicht nur für die Angestellten, sondern auch für den Schweizer Büchermarkt Folgen. Weltbild, nach dem bereits 2024 erfolgten Ende des Weltbild-Verlags und der Verkaufsgeschäfte vom Schaffhauser Unternehmen Wemalo
übernommen und als Webportal weltbild.ch neu lanciert, reagiert und kündigt eine deutliche Erweiterung des Buchsortiments an. Das Mediensortiment von Weltbild soll in den kommenden Wochen von derzeit 250'000 auf über drei Millionen lieferbare Bücher ergänzt und so zum Vollsortiment werden.
Gleichzeitig verspricht der Anbieter "sehr attraktive Preise". Ex-Libris-Kunden werden laut der Mitteilung mit Spezialangeboten willkommen geheissen, weitere Angaben dazu macht Weltbild im Moment jedoch nicht – ausser so viel: Kunden von Ex Libris können sich auf einer eigens eingerichteten Webseite anmelden, um in den kommenden 12 Monaten von konkreten Vergünstigungen zu profitieren.
Weltbild-Geschäftsführer Marcel Weber merkt an: "Bücher erzählen für jeden Menschen eine ganz eigene Geschichte – das kann kein anderes Medium ersetzen. Wir lieben Bücher und werden dieses Sortiment nicht nur fortführen, sondern gezielt ausbauen. Für viele Ex-Libris-Kundinnen und -Kunden ist die aktuelle Entwicklung ein Schock. Wir möchten zeigen: Bei Weltbild sind Buchliebhaber gut aufgehoben."
(ubi)