Nach Ex-Libris-Aus: Weltbild vergrössert Buchangebot
Nachdem Ex Libris bald Geschichte ist, will Weltbild sein aktuelles Buchsortiment auf über drei Millionen Titel ausbauen. Kunden von Ex Libris erhalten in den kommenden zwölf Monaten spezielle Vergünstigungen.
3. Februar 2026

     

Die Schliessung von Ex Libris hat nicht nur für die Angestellten, sondern auch für den Schweizer Büchermarkt Folgen. Weltbild, nach dem bereits 2024 erfolgten Ende des Weltbild-Verlags und der Verkaufsgeschäfte vom Schaffhauser Unternehmen Wemalo übernommen und als Webportal weltbild.ch neu lanciert, reagiert und kündigt eine deutliche Erweiterung des Buchsortiments an. Das Mediensortiment von Weltbild soll in den kommenden Wochen von derzeit 250'000 auf über drei Millionen lieferbare Bücher ergänzt und so zum Vollsortiment werden.

Gleichzeitig verspricht der Anbieter "sehr attraktive Preise". Ex-Libris-Kunden werden laut der Mitteilung mit Spezialangeboten willkommen geheissen, weitere Angaben dazu macht Weltbild im Moment jedoch nicht – ausser so viel: Kunden von Ex Libris können sich auf einer eigens eingerichteten Webseite anmelden, um in den kommenden 12 Monaten von konkreten Vergünstigungen zu profitieren.


Weltbild-Geschäftsführer Marcel Weber merkt an: "Bücher erzählen für jeden Menschen eine ganz eigene Geschichte – das kann kein anderes Medium ersetzen. Wir lieben Bücher und werden dieses Sortiment nicht nur fortführen, sondern gezielt ausbauen. Für viele Ex-Libris-Kundinnen und -Kunden ist die aktuelle Entwicklung ein Schock. Wir möchten zeigen: Bei Weltbild sind Buchliebhaber gut aufgehoben." (ubi)


Ex Libris macht dicht

 30. Januar 2026 - Ex Libris ist schon bald Geschichte. Das Büchergeschäft wird per kommendem Jahr in Galaxus überführt, die 15 Ex-Libris-Filialen, die es noch gibt, werden geschlossen. 230 Mitarbeitende sind betroffen.

Aus Weltbild wird Online-Outlet

 29. Oktober 2025 - Die Marke Weltbild, die vor einem Jahr in die Insolvenz ging, wird wiederbelebt, und zwar als Online-Outlet, auf dem Restposten, Liquidationen und Konkursmassen angeboten werden.


