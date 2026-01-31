Windows 11 soll via Powertoys eine zweite Taskbar bekommen

Nutzer von Microsofts PowerToys kennen die Command Palette, eine Art Schnellstart-Tool für Apps, mit dem sich aber auch Systemeinstellungen ändern lassen. Microsoft arbeitet einem Bericht
von "Neowin" zufolge nun darauf aufbauend an einer neuen Menüleiste, welche die Bezeichnung Command Palette Dock trägt. Das Projekt wurde auf Github
vorgestellt, inklusive Konzept-Screenshots. Das Dock gleicht einer zweiten Taskbar und soll einerseits Schnellzugriff auf Erweiterungen der Command Palette bieten, andererseits aber auch Systemdaten wie die CPU-Auslastung anzeigen. Ziel soll es sein, die meistgenutzten Tools mit nur einem Mausklick zu starten und einen Überblick über die Systemressourcen zu ermöglichen, ohne dass dafür der Taskmanager geöffnet werden muss.
Wie es im Beschrieb auf Github weiter heisst, soll sich das Dock an einem beliebigen Bildschirmrand anheften lassen. Dazu soll man das Dock weitgehend konfigurieren können. Neben der beliebigen Positionierung am Bildschirmrand lassen sich Erweiterungen wahlweise am linken oder rechten Rand wie auch in der Mitte des Docks anpinnen. Ferner lässt sich das optische Erscheinungsbild dem persönlichen Geschmack anpassen.
Microsoft sammelt auf Github derzeit Feedback zum neuen Konzept. Wie die bisherigen Kommentare zeigen, fällt das Echo aber nicht durchs Band positiv aus und viele wünschen sich statt einer neuen Taskbar mehr Flexibilität bei der bestehenden.
