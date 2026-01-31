cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Windows 11 soll via Powertoys eine zweite Taskbar bekommen
Quelle: Microsoft

Windows 11 soll via Powertoys eine zweite Taskbar bekommen

Microsoft will Windows 11 via Powertoys mit einer zweiten Taskbar namens Command Palette Dock ausstatten. Das jetzt auf Github vorgestellte Projekt sorgt allerdings für gemischte Reaktionen.
31. Januar 2026

     

Nutzer von Microsofts PowerToys kennen die Command Palette, eine Art Schnellstart-Tool für Apps, mit dem sich aber auch Systemeinstellungen ändern lassen. Microsoft arbeitet einem Bericht von "Neowin" zufolge nun darauf aufbauend an einer neuen Menüleiste, welche die Bezeichnung Command Palette Dock trägt. Das Projekt wurde auf Github vorgestellt, inklusive Konzept-Screenshots. Das Dock gleicht einer zweiten Taskbar und soll einerseits Schnellzugriff auf Erweiterungen der Command Palette bieten, andererseits aber auch Systemdaten wie die CPU-Auslastung anzeigen. Ziel soll es sein, die meistgenutzten Tools mit nur einem Mausklick zu starten und einen Überblick über die Systemressourcen zu ermöglichen, ohne dass dafür der Taskmanager geöffnet werden muss.

Wie es im Beschrieb auf Github weiter heisst, soll sich das Dock an einem beliebigen Bildschirmrand anheften lassen. Dazu soll man das Dock weitgehend konfigurieren können. Neben der beliebigen Positionierung am Bildschirmrand lassen sich Erweiterungen wahlweise am linken oder rechten Rand wie auch in der Mitte des Docks anpinnen. Ferner lässt sich das optische Erscheinungsbild dem persönlichen Geschmack anpassen.


Microsoft sammelt auf Github derzeit Feedback zum neuen Konzept. Wie die bisherigen Kommentare zeigen, fällt das Echo aber nicht durchs Band positiv aus und viele wünschen sich statt einer neuen Taskbar mehr Flexibilität bei der bestehenden. (rd)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)


Weitere Artikel zum Thema

Windows-11-Update bringt Neuerungen bei Taskbar und Explorer

 24. November 2024 - Mit den jüngsten kumulativen Preview Updates für Windows 11 bringt Microsoft diverse Neuerungen, die Komponenten wie Taskbar, Startmenü oder den Datei Explorer adressieren.

Microsoft werkelt wieder an der Windows-Taskbar rum

 15. Juli 2024 - Eine neue Insider-Beta von Windows 11 bringt Neuerungen für die Taskbar, darunter ein verkürztes Datum, animierte Fenster-Vorschauen und Navigation per Tastatur.

Microsoft-Update behebt Verschwinden von Taskbar

 11. Juli 2024 - Nach einem Update im Juni wurde bei einigen Usern die Taskbar nicht mehr richtig geladen. Dieses Problem wurde nun seitens Microsoft behoben.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER