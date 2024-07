Microsoft werkelt wieder an der Windows-Taskbar rum

Die neue Windows-11-Beta 22635.3930 wartet mit Veränderungen an der Taskbar auf. Microsoft selbst stellt im Windows Blog drei Neuerungen in den Vordergrund. Im Info-Bereich des System Tray auf der rechten Seite erscheint die Zeit wie gehabt mit Stunden und Minuten, aber das Datum wird nur noch mit Monat und Tag dargestellt, ohne Angabe des Jahres. Auch das Glockensymbol für Benachrichtigungen entfällt. Über die Systemeinstellungen lässt sich jedoch das bisherige Layout wiederherstellen.Aktualisiert hat Microsoft die Anzeige der Vorschaubilder, die Windows bei Mausberührung eines Symbols einer offenen App in der Taskbar anzeigt. Auf Feedback von Windows-Insidern wurden zudem die Animationen verbessert, wenn diese Vorschaubilder angezeigt werden. Neu fahren die Fenster-Thumbnails animiert von unten bis oberhalb der Taskleiste.Die dritte Neuerung nennt Microsoft "First Letter Navigation": Wenn der Tastaturfokus mit der Tastenkombination Windows-T auf die Taskbar eingestellt ist und auf der Tastatur ein Buchstabe gedrückt wird, springt Windows zu der geöffneten oder angehefteten App, deren Name mit diesem Buchstaben beginnt. Wird ein Buchstabe mehrmals gedrückt, springt dies zur nächsten App, die mit diesem Buchstaben beginnt, falls es mehrere Apps für diesen Buchstaben gibt. (ubi)