Windows-11-Update wieder verfügbar - Taskleiste kaputt

Microsoft hat mit dem Windows-Update KB5039302 für Windows 11 weiterhin wenig Glück. Nachdem die optionale Aktualisierung am 25. Juni. 2024 freigegeben wurde, musste der Hersteller sie kurz danach wegen einer Bootschleife wieder zurückziehen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat Microsoft das Update in einer korrigierten Version erneut für die Allgemeinheit veröffentlicht, jedenfalls für die Systeme, die keine Hyper-V-Maschinen oder ähnliche Virtualisierungsfunktionen nutzen.Auf Systemen mit Windows 11 N, bei denen die Medienfunktionen ausgeschaltet sind, kann im Zusammenhang mit KB5039302 nun aber ein weiteres Problem auftreten : Die Taskleiste friert ein, funktioniert nicht korrekt oder reagiert nicht auf Klicks. Immerhin läuft wenigstens der File Explorer korrekt. Als Abhilfe empfiehlt Microsoft , man solle vor der Installation von KB5039302 die Medienfunktionen aktivieren oder auf ein weiteres Update warten. (ubi)