cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
NTLM wird schrittweise zurückgezogen
Quelle: Microsoft

NTLM wird schrittweise zurückgezogen

Microsoft Zieht den uralten, unsicheren Authentifizierungsmechanismus NTLM in diesem Jahr in drei Phasen zurück. Im nächsten grossen Release von Windows Server wird das Protokoll standardmässig deaktiviert.
2. Februar 2026

     

Bereits seit einiger Zeit gilt der vor über 30 Jahren eingeführte Windows-Authentifizierungsmechanismus NTLM (New Technology LAN Manager) als veraltet. Aktuell dient er zwar noch als Fallback-Variante, wenn Kerberos-basierte Verfahren nicht verfügbar sind. Microsoft will den vergleichsweise unsicheren NTLM zugunsten stärkerer Protokolle jetzt definitiv zurückziehen. Organisationen, die ihn noch nutzen, würden verschiedene Risiken eingehen: keine Server-Authentifizierung, Verwundbarkeit gegen verschiedene Arten von Attacken wie etwa NTLM-Relay-Angriffe, schwache Kryptographie sowie nur eingeschränkte diagnostische Daten und Visibility für Audits.

Der NTLM-Ausstieg erfolgt in drei Phasen. Zunächst liefert Microsoft verbesserte Auditing-Möglichkeiten für NTLM. Damit lässt sich ermitteln, wo in der Autorisation NTLM noch eingesetzt wird und wo die Gründe dafür liegen könnten. Das erweiterte Auditing ist Teil von Windows Server 2025 und Windows 11 ab Version 24H2.


In einer zweiten Phase räumt Microsoft in der zweiten Jahreshälfte 2026 verschiedene Hindernisse aus, die Unternehmen bis jetzt daran gehindert haben, NTLM abzulösen. Dazu führt der Hersteller neue Features wie IAKerb und ein lokales Key Distribution Center (KDC) ein, um den bisher in gewissen Situationen durch den Domain Controller erzwungenen NTLM-Fallback zu eliminieren. Das lokale KDC stellt zudem sicher, dass die Authentifizierung lokaler Accounts keinen NTLM-Fallback mehr generiert. Ausserdem werden Windows-Kernkomponenten so aktualisiert, dass sie zuerst Kerberos nutzen.

Die dritte Phase macht praktisch endgültig Schluss mit NTLM. Das Protokoll wird im nächsten grossen Windows Server Release standardmässig deaktiviert und muss, falls trotzdem gewünscht, via Policy explizit reaktiviert werden. NTLM wird somit auch in dieser Phase noch nicht vollständig aus Windows entfernt, steht aber per Default nicht mehr ohne weitere Massnahmen zur Verfügung. Das Betriebssystem setzt jedoch prinzipiell auf modernere und sicherere Kerberos-basierte Verfahren und erlaubt ohne Reaktivierung keinen NTLM-Fallback mehr. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11 erreicht weltweit eine Milliarde Nutzer

30. Januar 2026 - Microsoft hat mit Windows 11 Ende 2025 die Marke von einer Milliarde Anwender überschritten. Gerade im privaten Bereich dürften sich Windows-10- und Windows-11-Anwender aber nach wie vor in etwa die Waage halten.

Microsoft startet NTLM-Ende in Windows 11 und Server 2025

 15. Dezember 2024 - In Windows 24H2 und Windows Server 2025 ist die Authentifizierungsmethode NTLMv1 nicht mehr enthalten. Später droht auch NTLMv2 das endgültige Aus.

Microsoft will NTLM-Authentifizierung in den Ruhestand schicken

 16. Oktober 2023 - NTLM gilt als anfällig für Cyberangriffe. Daher reagiert Microsoft jetzt und kündigt an, das Authentifizierungsprotokoll endgültig abzuschaffen. Der Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER