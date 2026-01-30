cnt
Google Maps mit neuen KI-Features für Fussgänger und Velofahrer
Quelle: Depositphotos

Google Maps mit neuen KI-Features für Fussgänger und Velofahrer

Google Maps verfügt per sofort über neue Gemini-Funktionen für Fussgänger und Radfahrer. Der KI-Assistent wird damit zum persönlichen Stadtführer, und Radfahrer können die App auch per Sprache bedienen.
30. Januar 2026

     

Google hat die Implementierung des KI-Assistenten Gemini in der hauseigenen Karten-Anwendung Maps vorangetrieben und speziell für Fussgänger und Fahrradfahrer ausgebaut. So soll sich Gemini zum persönlichen Stadtführer entwickeln, der Fussgänger nicht nur darüber informiert, wo man sich gerade befindet, sondern auch Restaurants mit guten Bewertungen in der Nähe empfehlen kann.

Auch Radfahrer vermag Gemini zu unterstützen, ohne dass das Smartphone dabei in die Hand genommen werden muss. So lässt sich Gemini etwa per Sprachanweisung befragen, um die verbleibende Dauer bis zum Ziel zu erfahren. Auch lassen sich per Sprache Termine abfragen oder man kann Gemini anweisen, eine Nachricht zu erfassen, etwa um mitzuteilen, dass man verspätet eintreffen wird.


Die neue Maps Navigation für Fussgänger und Radfahrer steht per sofort weltweit in den Maps-Versionen für Android und iOS zur Verfügung. (rd)


