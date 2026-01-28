Apple macht sehr alte iPhones länger nutzbar

Mit neuen Patches für iOS 12, iOS 15 und iOS 16 sorgt Apple
dafür, dass zentrale Dienste auf mehr als zehn Jahre alter Hardware nicht ausfallen. Laut
Apples Veröffentlichungshinweisen betreffen die Patches iOS 12.5.8 für Geräte wie das iPhone 5S aus dem Jahr 2013 und das iPhone 6 aus dem Jahr 2014. Für Geräte wie iPhone 6S und iPhone 7 wird iOS 15.8.6 angeboten, und iPhone 8 sowie iPhone X erhalten iOS 16.7.13.
Das Unternehmen schreibt, dass diese Aktualisierungen weder neue Funktionen bringen noch Sicherheitslücken schliessen. Stattdessen dienen sie dazu, ein Sicherheitszertifikat zu erneuern, das für zentrale Dienste benötigt wird.
Der Zweck der Updates sei, dass iMessage, Facetime und die Anmeldung über die Apple-ID auch nach dem Ablauf des bisherigen Zertifikats weiter funktionieren. Ohne die Zertifikatserneuerung wären diese Dienste auf den betroffenen Geräten ab Januar 2027 nicht mehr nutzbar gewesen.
(dow)