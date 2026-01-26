Apple lädt am 28. Januar zur 'Apple Experience'

Am 28. Januar 2026 lanciert Apple
unter dem Titel Creator Studio ein neues Abonnement, das die Kreativsoftware des Unternehmens in einem monatlich zu bezahlenden Paket zusammenfasst. Es enthält die Apps Logic Pro, Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor und Mainstage, ergänzt um KI-Funktionen sowie Content für die iWork-Apps Pages, Numbers und Keynote sowie Freeform. Den Launch des neuen Pakets feiert Apple mit einem dreitägigen Event namens Apple Experience, das in Los Angeles über die Bühne geht und einer Reihe geladener Gäste aus der Kreativszene vorbehalten ist.
Gerüchteweise verlautet, dass Apple zum genannten Datum auch neue Macs vorstellt. Die Rede ist von mindestens zwei neuen Macbook-Pro-Modellen mit M5-SoC – bisher gibt es erst ein Macbook Pro M5 mit 14-Zoll-Screen. Neu sollen Modelle mit M5-Pro- und M5-Max-Chip hinzukommen, jeweils mit 14- und 16-Zoll-Bildschirmen. Weitere M5-basierte Macs, etwa ein Macbook Air M5 und ein neuer Mac Mini, folgen vermutlich später im Jahr.
(ubi)