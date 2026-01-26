cnt
Apple lädt am 28. Januar zur 'Apple Experience'
Quelle: Apple

Apple lädt am 28. Januar zur "Apple Experience"

An einem dreitägigen Event für Kreativprofis feiert Apple in Los Angeles sein neues Abopaket Creator Studio und stellt womöglich auch neue Macbooks mit M5-Pro- und M5-Max-Prozessor vor.
26. Januar 2026

     

Am 28. Januar 2026 lanciert Apple unter dem Titel Creator Studio ein neues Abonnement, das die Kreativsoftware des Unternehmens in einem monatlich zu bezahlenden Paket zusammenfasst. Es enthält die Apps Logic Pro, Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor und Mainstage, ergänzt um KI-Funktionen sowie Content für die iWork-Apps Pages, Numbers und Keynote sowie Freeform. Den Launch des neuen Pakets feiert Apple mit einem dreitägigen Event namens Apple Experience, das in Los Angeles über die Bühne geht und einer Reihe geladener Gäste aus der Kreativszene vorbehalten ist.


Gerüchteweise verlautet, dass Apple zum genannten Datum auch neue Macs vorstellt. Die Rede ist von mindestens zwei neuen Macbook-Pro-Modellen mit M5-SoC – bisher gibt es erst ein Macbook Pro M5 mit 14-Zoll-Screen. Neu sollen Modelle mit M5-Pro- und M5-Max-Chip hinzukommen, jeweils mit 14- und 16-Zoll-Bildschirmen. Weitere M5-basierte Macs, etwa ein Macbook Air M5 und ein neuer Mac Mini, folgen vermutlich später im Jahr. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Lieferverzögerungen deuten auf neues Macbook Pro hin

 21. Januar 2026 - Bei einigen Macbook-Pro-Modellen verschiebt Apple die Liefertermine deutlich nach hinten. Das wird als Hinweis gewertet, dass ein neues Modell kurz vor der Veröffentlichung steht.

Apples Rechner-Fahrplan 2026

 11. November 2025 - Apple könnte im kommenden Jahr nicht nur ein Budget-Macbook bringen, sondern soll auch diverse weitere Geräte in der Pipeline haben. Früher oder später soll auch ein Macbook Pro mit neuem Design erscheinen, so Gerüchte.

Apple bringt iPad Pro und 14-Zoll-Macbook Pro mit M5

 16. Oktober 2025 - Apple stellt ein neues iPad Pro und ein 14-Zoll-Macbook Pro vor, beide mit M5-Chip. Im Fokus stehen deutlich mehr KI-Leistung, schnellere Grafik und moderne Funktechnik, beim Mac kommt eine sehr lange Akkulaufzeit hinzu. Die Geräte können ab heute vorbestellt werden, der Verkaufsstart ist am 22. Oktober.


