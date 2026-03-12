cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Apples Macbook Neo stellt Laptop-Hersteller vor Herausforderungen
Quelle: Apple

Apples Macbook Neo stellt Laptop-Hersteller vor Herausforderungen

Apples Einstieg ins Budget-Laptop-Segment dürfte viele Hersteller von Windows-Rechnern nervös werden lassen. Ganz besonders, weil die Speicherpreise im Tiefpreis-Bereich speziell starke Auswirkungen haben.
12. März 2026

     

Apple hat unlängst das Macbook Neo vorgestellt, seit dem 11. März wird es ausgeliefert. Das Neo ist der mit grossem Abstand günstigste Laptop des Unternehmens und schlägt seit der Präsentation recht hohe Wellen. Und wenn man den Aussagen von Asus Co-CEO S.Y. Hsu Glauben schenken will, wird das Macbook Neo nun den Markt nachhaltig umkrempeln.


Der Asus-Executive kommentierte im Rahmen eines Investoren-Calls nämlich, dass der Launch eines so günstigen Produktes von einer Premium-Marke wie Apple ein "Schock" für die Branche sei (via "PC Mag"). Er ergänzte zwar noch, dass das Gerät sich wohl nur für den Medienkonsum eigne und eher iPad als Computer sei – zahlreiche Tests, die bereits im Netz zu finden sind, widersprechen da aber. Apple hat, so die meisten Tester, einen echten Herausforderer im Einsteiger-Bereich ins Rennen geschickt, ohne allzu viel des klassischen Apple-Schicks zu vernachlässigen. Bisher bekommt das Gerät beeindruckende Noten von den Testern.
Der grosse Kritikpunkt ist der Arbeitsspeicher, der nur 8 GB gross ist, weil im Macbook Neo der Mobile-SoC A18 verbaut ist. Erste Tester haben aber sogar Videos auf dem Gerät gerendert, was die Kritik von S.Y. Hsu, das Neo sei nur ein aufgebohrtes iPad, zumindest teilweise entkräftet.

Sowohl die Aussage des Asus Co-Chefs als auch von weiteren Branchenexperten lassen darauf schliessen, dass das Neo den Markt für Einsteiger-Laptops zumindest aufmischen wird. Ganz die Tatsache, dass die Preissteigerungen aufgrund der Speicherkrise im Segment der Einsteiger-Laptops besonders starke Auswirkungen haben sollten, dürften viele Windows OEMs aktuell nervös werden. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Apple zielt künftig vermehrt aufs High-End

 9. März 2026 - Mit einem faltbaren iPhone und M6-basierten Notebooks mit OLED-Touchscreen schreitet Apple gemäss Mark Gurman in nicht allzu ferner Zukunft wieder mehr in Richtung High-End-Markt. Die Preise sollen über denen des kürzlich vorgestellten Macbook Pro mit M5 Pro und Max liegen.

Apple lanciert bunten Budget-Laptop Macbook Neo

 5. März 2026 - Apple stellt einen Laptop fürs kleine Portemonnaie vor: Das Einsteigermodell Macbook Neo ist schon ab weniger als 600 Franken zu haben – fast halb so viel wie ein Macbook Air.

Apple lanciert Macbook Pro mit M5 Pro und M5 Max

 3. März 2026 - Gleichzeitig mit der Vorstellung der neuen SoCs M5 Pro und M5 Max präsentiert Apple entsprechend ausgestattete Macbook-Pro-Modelle. Und auch das Macbook Air kommt jetzt mit M5-Power.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER