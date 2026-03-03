Apple lanciert Macbook Pro mit M5 Pro und M5 Max

Nachdem das Macbook Pro mit M5-Chip bereits seit einigen Monaten im Verkauf ist, doppelt Apple
jetzt mit neuen Modellen nach, die mit M5 Pro beziehungsweise M5 Max ausgestattet sind. Beide Prozessoroptionen sind mit 14- oder 16-Zoll-Bildschirm erhältlich. Im Vergleich zur vorherigen Generation mit M4 Pro und Max liefern die neuen Modelle bis zum Vierfachen an KI-Leistung; im Vergleich zur ersten Apple-Silicon-Generation mit M1-SoC soll die KI-Performance sogar auf das Achtfache steigen.
Auch die SSD-Leistung sei bei den neuen Modellen verdoppelt, gibt Apple bekannt. Das Macbook Pro mit M5 Pro kommt mit einer SSD mit mindestens 1 TB Kapazität, beim Modell mit M5 Max sind es im Minimum 2 TB. Wie das gestern vorgestellte neue iPad Air mit M4 verfügen auch die neuen Macbook-Pro-Modelle über einen N1-Netzwerkchip, der Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 unterstützt. Der Akku liefert laut Apple Strom für bis zu 24 Stunden Betrieb. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören Thunderbolt-5-Ports, eine 12-MP-Webcam, Mikrofone "in Studio-Qualität" und ein immersives Soundsystem mit sechs Lautsprechern. Äusserlich hat sich am Design gegenüber der Vorgängergeneration nichts geändert.
Die neuen Macbooks Pro sind in Silver und Space Black erhältlich. Die Vorbestellphase startet am 4. März, verfügbar sind die Geräte ab dem 11. März. Das 14-Zoll-Modell mit M5 Pro ist ab 1999 Franken zu haben, die Variante mit 16-Zoll-Screen kostet ab 2499 Franken. Deutlich teurer kommen die Geräte mit M5 Max zu stehen. Hier kostet die 14-Zoll-Variante mindestens 3399 Franken und das 16-Zoll-Modell ist ab 3699 Franken erhältlich.
Parallel zu den neuen Macbook-Pro-Modellen erfährt auch das Macbook Air ein Upgrade. Auch der laut Apple beliebteste Laptop der Welt ist jetzt mit M5-SoC zu haben, bei ansonsten weitgehend unveränderten Spezifikationen. Die Mindestausstattung an SSD-Speicher hat sich allerdings auf 512 GB verdoppelt, und auch bei diesem Modell soll sich die SSD-Leistung verdoppelt haben – Apple scheint von den doch recht schmürzeligen 256 GB allmählich abzukommen. Das Macbook Air mit M5 bietet Apple wahlweise mit 13- oder 15-Zoll-Bildschirm an. Es lässt sich wie die neuen Macbooks Pro ab dem 4. März vorbestellen und wird ab dem 11. März ausgeliefert. Die Preise für das 13-Zoll-Macbook-Air mit M5 starten bei 1049 Franken, das 15-Zoll-Modell gibt es ab 1199 Franken.
(ubi)