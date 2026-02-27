cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Die 10 beliebtesten Gratis-Anwendungen fürs Office
Quelle: Depositphotos

Die 10 beliebtesten Gratis-Anwendungen fürs Office

Kaum eine Aufgabe im Büro lässt sich nicht auch mit kostenlosen Freeware- und Open-Source-Apps erledigen. Wir stellen die 10 Office-Anwendungen vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.
27. Februar 2026

     

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Office-Apps angeführt von LibreOffice, der Open-Source-Alternative zu Microsofts teuren Büropaketen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Rapid Typing Tutor, ein praktisches Tool, um das Tippen im Zehnfingersystem zu erlernen, wie auch Adress Little, eine schlanke, aber dennoch leistungsfähige Adressverwaltung.

Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Anwendungen fürs Office präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)
Platz 10: Sumatra PDF
Wer bei einem PDF-Reader Wert auf hohe Geschwindigkeit und minimales Design legt, dem sei ein Blick auf Sumatra PDF empfohlen.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 9: PDFArranger
PDFArranger bietet eine vielseitige Bearbeitung von PDF-Dateien.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 8: PDF Shaper
PDF Shaper ist ein Tool zur Bearbeitung von PDF-Dateien, das mit einer Vielzahl von Funktionen aufwarten kann.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 7: Zotero
Zotero ist ein ausgeklügeltes Recherche-Programm zum organisieren, verwalten und analysieren quasi beliebiger Informationen.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 6: Freeplane
Freeplane ist ein Open-Source-Werkzeug für die Erstellung von MindMaps, das einen äusserst vielseitigen Leistungsumfang bietet.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 5: ManicTime
ManicTime läuft im Hintergrund und führt Buch über alle Aktivitäten am Rechner.
Zum Download (Quelle: SITM)
carousel
Platz 4: PDF24 Creator
PDF24 Creator ist eine umfassende Werkzeugsammlung für das Erstellen und Bearbeiten von PDF-Dateien.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 3: Adress Little
Adress Little ist eine schlanke Adressverwaltung, die mit bis zu 5000 Datensätzen zurecht kommt.
Zum Download (Quelle: SITM)
carousel
Platz 2: Rapid Typing Tutor
RapidTyping Typing Tutor ist eine Übungssoftware, um das Tippen im Zehnfinger-System zu erlernen.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 1: LibreOffice
LibreOffice ist aus OpenOffice hervorgegangen und besteht aus einer Textverarbeitung, einer Tabellenkalkulation, einem Präsentationsprogramm, einer Grafikbearbeitung sowie einer Datenbank.
Zum Download (Quelle: SITM)
(Quelle: Depositphotos)


Weitere Artikel zum Thema

Die beliebtesten Gratis-Werkzeuge für Windows

 8. Februar 2026 - Erst mit den passenden Freeware-Tools lässt sich das Maximum aus Windows herausholen. Wir stellen jene 10 Utilities vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

Die 10 beliebtesten Gratis-Apps für Grafik und Design

 2. November 2025 - Für die Bearbeitung und Verwaltung von Bildern oder Grafiken existieren jede Menge höchst leistungsfähiger Anwendungen. Wir präsentieren jene 10 Grafik-Applikationen, die in den vergangenen 30 Tagen am meisten aus unserer Freeware Library geladen wurden.

Die 10 beliebtesten Gratis-Tools fürs Datei-Management

 19. Oktober 2025 - Wenn es um das Handling und die Verwaltung von Dateibeständen geht, leisten Freeware-Tools wertvolle Dienste. Wir stellen jene 10 Datei-Werkzeuge vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER