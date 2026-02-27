Die 10 beliebtesten Gratis-Anwendungen fürs Office

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Office-Apps angeführt von LibreOffice, der Open-Source-Alternative zu Microsofts teuren Büropaketen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Rapid Typing Tutor, ein praktisches Tool, um das Tippen im Zehnfingersystem zu erlernen, wie auch Adress Little, eine schlanke, aber dennoch leistungsfähige Adressverwaltung.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Anwendungen fürs Office präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)

