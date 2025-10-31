Die 10 beliebtesten Gratis-Apps für Grafik und Design

In den letzten Wochen wurden die Download-Charts angeführt von XnView MP, einem schnellen Bildbetrachter mit integrierten Bearbeitungsfunktionen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten die Open-Source-Bildbearbeitung Paint.net wie das das Grafikprogramm Krita, das sich durch einen hohen Funktionsfumfang auszeichnet.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Apps für Grafik und Design präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)

