Die 10 beliebtesten Gratis-Apps für Grafik und Design
Quelle: Depositphotos

Für die Bearbeitung und Verwaltung von Bildern oder Grafiken existieren jede Menge höchst leistungsfähiger Anwendungen. Wir präsentieren jene 10 Grafik-Applikationen, die in den vergangenen 30 Tagen am meisten aus unserer Freeware Library geladen wurden.
31. Oktober 2025

     

In den letzten Wochen wurden die Download-Charts angeführt von XnView MP, einem schnellen Bildbetrachter mit integrierten Bearbeitungsfunktionen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten die Open-Source-Bildbearbeitung Paint.net wie das das Grafikprogramm Krita, das sich durch einen hohen Funktionsfumfang auszeichnet.

Die komplette Top 10 der beliebtesten Apps für Grafik und Design präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)
Platz 10: XnShell
XnShell erweitert das Kontextmenü vom Windows Explorer um Bildbearbeitungsfunktionen sowie eine Thumbnail-Ansicht.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 9: Chasys Photo
Chasys Photo (ehemals Chays Draw) ist eine Programmsammlung für Grafiker, die sich insbesondere durch eine höchst leistungsfähige Bildbearbeitung auszeichnet.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 8: LibreCAD
LibreCAD ist eine Open-Source-Applikation für die Erstellung von zweidimensionalen CAD-Grafiken.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 7: Panorado
Panorado ist ein schneller Bildbetrachter, der speziell auf sehr grosse Bilder sowie Panorama-Bilder ausgerichtet ist.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 6: Imagine
Imagine ist ein ebenso schlanker wie schneller Bildbetrachter, der sich neben den gängigen Bildformaten auch mit RAW-Dateien versteht.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 5: DigiKam
DigiKam ist eine Open-Source-Bildverwaltung, die mit einem beachtlich hohen Funktionsumfang aufwarten kann.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 4: DigiCamControl
Wie der Name sagt, dient DigiCamControl der umfassenden Steuerung digitaler Spiegelreflexkameras.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 3: Krita
Krita ist ein Open-Source-Grafikprogramm, das sich für Designer und Illustratoren ebenso eignet wie für Fotografen zur Bildbearbeitung.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 2: Paint.Net
PaintNet ist eine vielseitige Bildbearbeitung, die sich mit Plug-ins funktional erweitern lässt.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 1: XnView MP
XnViewMP bietet die Möglichkeit, Bilder auf verschiedene Arten zu durchstöbern, zu organisieren und als Thumbnail, Vollbild, Filmstreifen oder Diashow zu betrachten.
Zum Download (Quelle: SITM)
(Quelle: Depositphotos)


