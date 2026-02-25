cnt
Swiss IT Magazine
Microsoft erweitert Sovereign-Cloud-Angebote
Quelle: Depositphotos

Microsoft erweitert Sovereign-Cloud-Angebote

Mit Azure Local und Microsoft 365 Local ohne Cloud-Verbindung sowie Foundry Local will Microsoft Unternehmen ein lokalisiertes Full-Stack-Erlebnis innerhalb der souveränen Grenzen bieten.
25. Februar 2026

     

An der Microsoft AI Tour in London hat CEO Satya Nadella drei Erweiterungen des Sovereign-Cloud-Angebots angekündigt. Neu lassen sich verschiedene Microsoft-Dienste komplett ohne Cloud-Konnektivität nutzen. Damit will der Anbieter Organisationen in stark regulierten und sicherheitskritischen Umgebungen dabei unterstützen, ihre Resilienz und lokale Kontrolle aufrechtzuerhalten.

Mit Azure Local ohne Cloud-Verbindung, verfügbar ab sofort, können Unternehmen geschäftskritische Infrastrukturen mit der Governance- und Richtlinienkontrolle von Azure betreiben, auch in souveränen und isolierten Umgebungen. Die zweite Neuerung ist ebenfalls jetzt verfügbar: Microsoft 365 Local ohne Cloud-Verbindung erlaubt es, Produktivitäts-Workflows mit Exchange Server, Sharepoint Server und Skype for Business Server vollständig innerhalb der Betriebsgrenzen eines Unternehmens auf Azure Local auszuführen. Und Foundry Local macht es möglich, grosse KI-Modelle in komplett getrennte souveräne Umgebungen zu integrieren und auf eigener Hardware zu betreiben.


Alles zusammen ermögliche ein "wirklich lokalisiertes Full-Stack-Erlebnis", das auf der Azure-Local-Infrastruktur und Microsoft-365-Local-Workloads basiere und unter allen Verbindungsbedingungen ausfallsicher bleibe, hält Microsoft fest. Kunden könnten so einen unterbrechungsfreien Betrieb sicherstellen und konsistente Governance-Vorgaben durchsetzen, während Daten, Identitäten und Betriebsprozesse innerhalb der souveränen Grenzen verbleiben. (ubi)


