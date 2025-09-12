Open Circle lanciert Souveränitäts-Check für Firmen

Der Zürcher IT-Dienstleister Open Circle
hat einen digitalen Souveränitäts-Check veröffentlicht. Diese soll Schweizer Organisationen dazu dienen zu prüfen, wie unabhängig ihre IT-Infrastruktur von einzelnen Anbietern und insbesondere von den US-Tech-Giganten ist. Der kostenlose Online-Check richtet sich an KMU ebenso wie an öffentliche Institutionen und soll Transparenz schaffen in Bezug auf digitale Abhängigkeiten, Sicherheitsrisiken und strategische Ausrichtung. Mit weniger Klicks lasse sich feststellen, wie gut die eigene Organisation für Cyberangriffe, globale Krisen und Lieferengpässe gewappnet ist, wie wie stark der Lock-in zu einzelnen IT-Anbietern oder Plattformen ist und wie gut die IT-Strategie auf digitale Unabhängigkeit ausgerichtet ist
Der Check basiert dabei auf Selbsteinschätzung und soll innerhalb von fünf Minuten eine Einschätzung zur Resilienz der bestehenden IT-Struktur, zu potenziellen Lock-in-Effekten sowie zur Fähigkeit, zwischen Cloud-, On-Premises- und hybriden Lösungen zu wechseln liefern. Nach dem Ausfüllen erhalten die Teilnehmenden eine Auswertung mit Empfehlungen zur Verbesserung der digitalen Selbstbestimmung.
CEO Stefan Escher betont, dass viele Unternehmen ihre Abhängigkeit von grossen Technologiekonzernen unterschätzen. Der Check sei ein einfacher Weg, um diese Abhängigkeiten zu erkennen und erste Schritte in Richtung mehr Kontrolle über eigene Daten und Systeme zu gewinnen.
Der Souveränitäts-Check steht ab sofort
auf der Website von Open Circle zur Verfügung und ist kostenlos sowie unverbindlich.
(mw)