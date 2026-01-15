AWS European Sovereign Cloud ist verfügbar

Amazon Web Services (AWS) hat die allgemeine Verfügbarkeit der AWS
European Sovereign Cloud bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine unabhängige Cloud für Europa, die sich komplett in der EU befindet und physisch und logisch von anderen AWS-Regionen getrennt ist. Um den Anforderungen von Regierungen und Unternehmen bei der Verarbeitung sensibler Daten zu entsprechen, sei die Sovereign Cloud durch technische Kontrollen, Souveränitätszusicherungen und rechtliche Schutzmassnahmen abgesichert, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch wird die Cloud ausschliesslich von Mitarbeitern mit Wohnsitz in der EU betrieben und hat keine kritischen Abhängigkeiten von Infrastruktur ausserhalb der EU. Zudem erhalten Kunden vollständige Kontrolle darüber, wo ihre Daten gespeichert werden. Dazu werden auch Metadaten inklusive souveräne Systeme für Identity and Access Management oder Abrechnung und Nutzungsmessung vollständig in der EU gespeichert.
Die erste Region der AWS European Sovereign Cloud ist in Potsdam, im deutschen Bundesland Brandenburg verfügbar. Weitere souveräne AWS Local Zones sollen in Belgien, den Niederlanden und Portugal entstehen. Dazu hat AWS angekündigt, über 7,8 Milliarden Euro in die AWS European Sovereign Cloud investieren zu wollen.
"Europa braucht Zugang zu führender Cloud- und KI-Technologie. Die Erweiterung der AWS Innovationen in Europa wird dabei helfen, das Wachstum unserer Kunden und ihre KI-Ambitionen voranzutreiben", erklärt Stéphane Israël, Managing Director AWS European Sovereign Cloud and Digital Sovereignty.
(rd)