AWS und Google Cloud wollen Multi-Cloud-Betrieb vereinfachen

AWS und Google Cloud arbeiten enger zusammen, um eine einfachere Verzahnung ihrer Cloud-Services zu ermöglichen. Das soll Unternehmen letztlich den Aufbau und das Managen von Multi-Cloud-Architekturen vereinfachen. Die entsprechende Multi-Cloud-Networking-Lösung nutzt sowohl AWS Interconnect Multicloud als auch Cross-Cloud Interconnect von Google Cloud
, darüber hinaus haben die beiden Hyperscaler eine neue offene Spezifikation für die Netzwerkinteroperabilität entwickelt, die Kunden die Option eröffnet, private Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen Google Cloud und AWS mit einem hohen Mass an Automatisierung und Geschwindigkeit einzurichten.
Um Cloud-Service-Provider anzubinden, mussten Kunden zuvor meist komplexe Netzwerkkomponenten, einschliesslich physischer Verbindungen und Geräte, manuell einrichten; dieser Ansatz erfordert lange Vorlaufzeiten und die Koordination mit mehreren internen und externen Teams. Dies konnte Wochen oder sogar Monate dauern, wie Google in einem Blog-Beitrag
schreibt. Das soll sich nun ändern. Unternehmen können mit der neuen Lösung dedizierte Bandbreite nach Bedarf bereitstellen und die Konnektivität innerhalb von Minuten über ihre bevorzugte Cloud-Konsole oder API herstellen, so das Versprechen.
"Diese Zusammenarbeit zwischen AWS und Google Cloud stellt einen grundlegenden Wandel in der Multi-Cloud-Konnektivität dar", erklärt Robert Kennedy, VP of Network Services, AWS
. "Durch die Definition und Veröffentlichung eines Standards, der die Komplexität der physischen Komponenten für die Kunden beseitigt, mit hoher Verfügbarkeit und Sicherheit, die in diesem Standard integriert sind, müssen sich die Kunden nicht mehr um schwere Lasten kümmern, um ihre gewünschte Konnektivität zu schaffen. Wenn sie Multi-Cloud-Konnektivität benötigen, ist sie innerhalb von Minuten mit einem einfachen Mausklick aktivierbar."
AWS und Google Cloud versprechenden mit der Lösung zudem einen Schritt in Richtung einer offeneren Cloud-Umgebung. Denn die API-Spezifikationen, die für die neue Lösung entwickelt wurden, können auch von anderen Anbietern und Partnern übernommen werden.
(sta)