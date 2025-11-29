cnt
Amazon verbessert Ausfallsicherheit durch neue DNS-Funktionen
Quelle: Depositphotos

Amazon verbessert Ausfallsicherheit durch neue DNS-Funktionen

Nach den Ausfällen vom Oktober hat AWS mit Accelerated Recovery den DNS-Dienst Route 53 um eine Funktion erweitert, die Kunden DNS-Änderungen auch bei regionalen Ausfällen ermöglicht.
29. November 2025

     

AWS hat ein neues Feature für seinen DNS-Dienst Route 53 vorgestellt, das die DNS-Resilienz verbessern soll. Der Schritt erfolgt nach dem grossen Ausfall vom vergangenen Oktober ("Swiss IT Magazine" berichtete), wofür massgeblich DNS-Probleme ausschlaggebend waren.

Wie der Konzern im AWS Blog erläutert, trägt der neue Service die Bezeichnung Accelerated Recovery for Amazon Route 53. Bei Ausfällen soll er Kunden in der US-East-Region ein Recovery Time Objective (RTO) von 60 Minuten ermöglichen. Kunden sollen damit in die Lage versetzt werden, bei regionalen Ausfällen weiterhin DNS-Änderungen vorzunehmen und Infrastruktur bereitstellen zu können. Die Ausfallsicherheit der Region US-East gilt als kritisch für die gesamte AWS-Infrastruktur.


Laut AWS wurde das neue Feature primär aufgrund von Kundenwünschen implementiert. Gerade in Branchen wie Banking oder Fintech bestehe Bedarf, auch bei unerwarteten regionalen Ausfällen DNS-Änderungen vorzunehmen, beispielsweise um schnell Ressourcen bereitzustellen oder Traffic umzuleiten.

Aktiviert wird die Funktion via AWS Management Console, via AWS Command Line Interface, via AWS SDKs oder mit Code-Tools wie AWS CloudFormation oder AWS Cloud Development Kit. Zusätzliche Kosten entstehen für die Nutzung von Accelerated Recovery keine. (rd)
(Quelle: AWS)
(Quelle: Depositphotos)


