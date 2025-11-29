Amazon verbessert Ausfallsicherheit durch neue DNS-Funktionen

AWS hat ein neues Feature für seinen DNS-Dienst Route 53 vorgestellt, das die DNS-Resilienz verbessern soll. Der Schritt erfolgt nach dem grossen Ausfall vom vergangenen Oktober ("Swiss IT Magazine" berichtete
), wofür massgeblich DNS-Probleme ausschlaggebend waren.
Wie der Konzern im AWS Blog
erläutert, trägt der neue Service die Bezeichnung Accelerated Recovery for Amazon Route 53. Bei Ausfällen soll er Kunden in der US-East-Region ein Recovery Time Objective (RTO) von 60 Minuten ermöglichen. Kunden sollen damit in die Lage versetzt werden, bei regionalen Ausfällen weiterhin DNS-Änderungen vorzunehmen und Infrastruktur bereitstellen zu können. Die Ausfallsicherheit der Region US-East gilt als kritisch für die gesamte AWS-Infrastruktur.
Laut AWS
wurde das neue Feature primär aufgrund von Kundenwünschen implementiert. Gerade in Branchen wie Banking oder Fintech bestehe Bedarf, auch bei unerwarteten regionalen Ausfällen DNS-Änderungen vorzunehmen, beispielsweise um schnell Ressourcen bereitzustellen oder Traffic umzuleiten.
Aktiviert wird die Funktion via AWS Management Console, via AWS Command Line Interface, via AWS SDKs oder mit Code-Tools wie AWS CloudFormation oder AWS Cloud Development Kit. Zusätzliche Kosten entstehen für die Nutzung von Accelerated Recovery keine.
(rd)