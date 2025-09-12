AWS Summit Zürich 2025: Bausteine für die Zukunft

Wie sich das in der Praxis auswirkt, zeigte Nicolò D’Ercole Executive Vice President Technology & AI bei Sportradar. Sein Unternehmen verarbeitet Daten von mehr als einer Million Sportereignissen pro Jahr und macht sie in Echtzeit für Medien, Wettanbieter und Fans verfügbar.D’Ercole veranschaulichte, wie Cloud und KI helfen, Informationen in Sekunden zu analysieren und bereitzustellen. Damit würden Sportfans weltweit näher ans Geschehen gebracht – vom Live-Ergebnis bis zur detaillierten Statistik.

Syngenta: Landwirtschaft im digitalen Wandel

Einen ganz anderen Bereich beleuchtete Marco Issenmann Head of Digital Marketing von Syngenta. Der Agrarkonzern investiert seit Jahren in die digitale Transformation. Mit Cropwise AI stellte er eine Plattform vor, die Landwirten datenbasierte Empfehlungen für den Anbau liefert. Sie wird bereits in Dutzenden Ländern genutzt und unterstützt Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche.Issenmann hebt hervor, dass digitale Werkzeuge in der Landwirtschaft unverzichtbar werden. Es gehe nicht nur um höhere Erträge, sondern auch um den Schutz der Umwelt und die Ernährungssicherheit für eine wachsende Weltbevölkerung.Neben der Hauptbühne bot der Summit ein dichtes Programm mit mehr als 75 Sessions. AWS-Expertinnen, Partner und Kunden präsentierten ihre Projekte, gaben praktische Einblicke und diskutierten neue Trends. In der Expo konnten Besucherinnen und Besucher direkt mit Fachleuten sprechen und konkrete Lösungen kennenlernen. (dow)