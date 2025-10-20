cnt
Grossstörung bei Amazon Web Services
Quelle: Depositphotos

Grossstörung bei Amazon Web Services

Ein Ausfall eines AWS-Dienstes an der US-Ostküste zieht Störungen bei zahlreichen AWS-basierten Web Apps und Services nach sich, von Gaming-Diensten und Social-Media-Plattformen bis zu Business-Anwendungen wie Zoom und Slack.
20. Oktober 2025

     

Viele Dienste, die über Amazon Web Services laufen, sind seit heute Morgen (20.10.2025, ca. 8:45 Uhr) nicht mehr zugänglich. Auf dem Portal Allestörungen.ch findet sich erstens eine drastische Zunahme von Störungsmeldungen betreffend AWS. Zweitens sind eine ganze Reihe von Drittanbieterdiensten offenbar ebenfalls betroffen. Dazu gehören zum Beispiel die Angebote von Facebook, Snapchat, Zoom, Perplexity, Atlassian, Slack, Signal, Canva, verschiedene Gaming-Dienste wie Steam, Playstation Network, Fortnite, Roblox und Pokémon Go sowie die Amazon-eigenen Services Alexa und Prime Video.


Im Health Dashboard von AWS findet sich eine Meldung zu einem "Operational issue - Multiple services" mit Schweregrad "Disrupted". Betroffen sind demnach die DynamoDB APIs in der Region US-East-1. Man arbeite auf verschiedenen Wegen an einer Lösung, heisst es weiter. Kunden sollen immer wieder versuchen, die abgebrochenen Requests neu zu platzieren. Weitere Informationen sollen demnächst folgen. (ubi)


