iPhone 17e soll dem iPhone 17 stark ähneln
Quelle: via Fast Technology

Laut einem Leaker soll sich das die demnächst erwartete iPhone 17e nur in wenigen Punkten vom iPhone 17 unterscheiden, primär bei der rückseitigen Kameraausstattung und bei der GPU-Power des SOC.
1. Dezember 2025

     

Apples Einstiegs-Smartphone iPhone 16e, das Anfang 2025 auf den Markt kam, brachte gegenüber den höherpreisigen Modellen der iPhone-16-Serie einige Einschränkungen mit sich, darunter eine Notch und nur eine rückseitige Kamera. Laut der chinesischen Website "Fast Technology" könnte Apple beim bevorstehenden iPhone 17e ähnlich verfahren.

"Fast Technology" beruft sich dabei auf einen Blogger, der das Design des 17e anhand von Renderings veranschaulicht haben soll. Neu gegenüber dem iPhone 16e ist demnach ein Bildschirm ohne Notch. Auf der Rückseite soll sich dagegen weiterhin nur eine einzelne Kamera befinden. Die Selfiekamera auf der Vorderseite soll dagegen mit einer Auflösung von 18 MP aufwarten. Weitere Merkmale sind gemäss dem Blogger ein 6,1-Zoll-Display in der Grösse des iPhone 16e mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz. Mit dem iPhone 17e beende Apple die Ära der Notch endgültig, heisst es weiter. Statt der Notch bringt das neue Modell das von den anderen Varianten der Serie bekannte Dynamic Island.


Um das iPhone 17e doch etwas stärker vom iPhone 17 zu unterscheiden, soll Apple im Einstiegsmodell einen A19-Chip mit weniger GPU-Kernen verbauen. Des Weiteren kommen wohl Apples hauseigene Chips für WLAN und Bluetooth (N1) sowie Mobilfunk (C1) zum Einsatz. (ubi)


Apple soll Falte beim Display des iPhone Fold beseitigt haben

 25. November 2025 - Apple arbeitet laut Berichten an einem iPhone Fold, dessen faltbares Display im aufgeklappten Zustand mittlerweile keine sichtbare Falte mehr zeigen soll. Damit kommt das Gerät einem geplanten Marktstart im Jahr 2026 näher.

Apple bringt Anfang 2026 drei Einsteigerprodukte

 24. November 2025 - Ein Analystenbericht merkt an, dass Apple im ersten Quartal 2026 Entry-Level-Produke in den Segmenten iPhone, iPad und Macbook auf den Markt bringen will.

iPhone 20 statt iPhone 19 im Jubiläumsjahr

 26. Oktober 2025 - Apple könnte 2027 die Bezeichnung iPhone 19 überspringen und das Modell iPhone 20 nennen. Gleichzeitig stehen Änderungen bei Varianten und Startterminen im Raum.


