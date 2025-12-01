iPhone 17e soll dem iPhone 17 stark ähneln

Apples Einstiegs-Smartphone iPhone 16e, das Anfang 2025 auf den Markt kam, brachte gegenüber den höherpreisigen Modellen der iPhone-16-Serie einige Einschränkungen mit sich, darunter eine Notch und nur eine rückseitige Kamera. Laut der chinesischen Website "Fast Technology"
könnte Apple
beim bevorstehenden iPhone 17e ähnlich verfahren.
"Fast Technology" beruft sich dabei auf einen Blogger, der das Design des 17e anhand von Renderings veranschaulicht haben soll. Neu gegenüber dem iPhone 16e ist demnach ein Bildschirm ohne Notch. Auf der Rückseite soll sich dagegen weiterhin nur eine einzelne Kamera befinden. Die Selfiekamera auf der Vorderseite soll dagegen mit einer Auflösung von 18 MP aufwarten. Weitere Merkmale sind gemäss dem Blogger ein 6,1-Zoll-Display in der Grösse des iPhone 16e mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz. Mit dem iPhone 17e beende Apple die Ära der Notch endgültig, heisst es weiter. Statt der Notch bringt das neue Modell das von den anderen Varianten der Serie bekannte Dynamic Island.
Um das iPhone 17e doch etwas stärker vom iPhone 17 zu unterscheiden, soll Apple im Einstiegsmodell einen A19-Chip mit weniger GPU-Kernen verbauen. Des Weiteren kommen wohl Apples hauseigene Chips für WLAN und Bluetooth (N1) sowie Mobilfunk (C1) zum Einsatz.
(ubi)