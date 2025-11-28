cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Circle Screen macht die Bildschirmsuche mit Gemini einfacher
Quelle: Depositphotos

Circle Screen macht die Bildschirmsuche mit Gemini einfacher

Google erweitert seinen KI-Assistenten Gemini um das neue Tool Circle Screen, mit dem sich Inhalte direkt auf dem Smartphone-Bildschirm einkreisen und analysieren lassen – ähnlich wie bei Circle to Search, aber direkt in Gemini integriert.
28. November 2025

     

Mit Circle Screen führt Google eine Funktion ein, bei der Nutzer direkt auf dem aktuellen Bildschirm einen Bereich markieren können, zu dem Gemini Fragen beantworten soll. Laut einem Bericht des Tech-Portals "Android Authority" wird Gemini wie gewohnt gestartet, etwa per Wischgeste aus einer Bildschirmecke oder über eine Taste. Anschliessend kann auf dem Overlay ein Bereich des sichtbaren Bildschirminhalts eingekreist werden, der dann automatisch an Gemini übergeben wird. Der Assistent analysiert diesen Ausschnitt und beantwortet anschliessend Fragen zum markierten Inhalt.

Die Funktionsweise ähnelt damit Circle to Search, unterscheidet sich aber im Einstiegspunkt. Während Circle to Search in der Regel über einen langen Druck auf den Home-Button oder die Navigationsleiste aktiviert wird, ist Circle Screen als integriertes Werkzeug innerhalb der Gemini-Oberfläche ausgelegt. Wer also ohnehin mit Gemini arbeitet, muss den Kontext nicht wechseln und kann direkt aus dem Assistenten heraus Bildschirminhalte auswählen. Nach Darstellung des Berichts entfällt damit auch der früher oft nötige Zwischenschritt über Screenshots, um Gemini den passenden Kontext zu liefern.


Die neue Funktion steht derzeit noch nicht auf allen Geräten zur Verfügung. Dem Bericht zufolge wurde Circle Screen bereits auf einzelnen Samsung-Smartphones gesichtet, während aktuelle Pixel-Modelle wie das Pixel 9 Pro die Funktion teilweise noch nicht anzeigen. Weiter heisst es, Circle Screen soll schrittweise ausgerollt werden, sodass Nutzer, die die visuelle Suche auf dem Smartphone nutzen, in den kommenden Wochen und Monaten vermehrt mit dem neuen Tool rechnen können. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Ab März 2026 ist Schluss für den Google Assistant

 24. November 2025 - Google will den Google Assistant komplett durch Gemini ersetzen. Jetzt steht auch ein konkreter Termin für das Aus des bisherigen digitalen Helfers fest.

Gemini-App erkennt KI-generierte Bilder

 21. November 2025 - Google hat die Gemini-App um eine Funktion erweitert, mit der sich prüfen lässt, ob ein Bild mithilfe von KI generiert wurde. Momentan funktioniert die Erkennung allerdings nur bei Bildern, die mit Google AI erstellt oder bearbeitet wurden.

Google stellt KI-Modell Gemini 3 Pro vor

 19. November 2025 - Google führt mit Gemini 3 Pro ein neues KI-Modell für Entwicklerinnen, Entwickler und Hobby-Devs ein, das komplexe Anwendungen unterstützen soll und über die Gemini API nutzungsbasiert abgerechnet wird.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER