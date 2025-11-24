Ab März 2026 ist Schluss für den Google Assistant

Google hat bereits Anfang 2025 angekündigt, dass der Google
Assistant im Laufe des kommenden Jahres komplett verschwinden und durch Gemini ersetzt werden soll. Aus einem Support-Hinweis geht nun auch ein offizieller Termin für das Aus des digitalen Helfers hervor: Bis Ende März 2026 kann das Programm noch verwendet werden, dann ist Schluss.
Bisher haben Nutzerinnen und Nutzer auf ihren Mobilgeräten noch die Möglichkeit, sich zwischen Assistant und Gemini zu entscheiden. Diese Option wird dann im März 2026 ebenfalls wegfallen. Allerdings dürfte sich vielerorts nicht mehr viel ändern. Immerhin haben Googles grosse Hardwarepartner ohnehin bereits Gemini integriert.
Gemini übernimmt von Assistant nicht nur Aufgaben rund um die Steuerung von Endgeräten wie das Starten von Anrufen oder das Versenden von Nachrichten, sondern soll als tatsächlicher intelligenter Assistant dienen. So kann Gemini über Spracheingabe beispielweise Ideen sammeln. Als Beispiel nennt Google die Befehle: "Ich fahre wegen einer Hochzeit nach München. Kannst du mein Reiseführer sein und mir ein paar interessante Dinge erzählen?" und "Ich werde auf der Hochzeit eine Rede halten. Übe mit mir".
(sta)