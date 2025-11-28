cnt
Google schränkt Zugang zu Gemini 3 Pro ein
Quelle: Google

Google schränkt Zugang zu Gemini 3 Pro ein

Google muss offenbar den kostenlosen Zugang zu Gemini 3 Pro sowie Nano Banana Pro einschränken, weil die Nachfrage zu hoch war.
28. November 2025

     

Google hat offenbar den Zugang zu seinen KI-Diensten Gemini 3 Pro sowie Nano Banana Pro für Nutzer ohne Bezahlabo eingeschränkt. Das berichtet "9to5Google" unter Berufung auf ein Support-Dokument von Google.


Bis anhin konnten Nutzer der freien Version bis zu fünf Prompts pro Tag auf Gemini 3 Pro eingeben. Zusätzlich standen drei Prompts täglich beim Bildergenerierungs-Tool Nano Banana Pro zur Verfügung. Nun aber spricht Google lediglich noch von einem "Basis-Zugang" für Nutzer ohne Abo, wobei die täglichen Limits bei Gemini 3 Pro variieren können – je nach Nachfrage. Bei Nano Banana Pro wurde das Kontingent auf zwei Bilder pro Tag gesenkt. Zudem findet sich der Hinweis, dass die Grenzen auch angepasst werden könnten. Grund für die Einschränkungen sind die hohe Nachfrage, was zu Engpässen bei den Server-Kapazitäten geführt hat. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Google stellt Nano Banana Pro vor

 23. November 2025 - Mit Nano Banana Pro verbessert Google den Umgang mit Text bei der KI-Erstellung von Bildern. Zudem können Bilder in verschiedenen Formaten ausgegeben werden, und zahlreiche Parameter rund um Beleuchtung, Farbgebung und Fokus lassen sich anpassen.

Google stellt KI-Modell Gemini 3 Pro vor

 19. November 2025 - Google führt mit Gemini 3 Pro ein neues KI-Modell für Entwicklerinnen, Entwickler und Hobby-Devs ein, das komplexe Anwendungen unterstützen soll und über die Gemini API nutzungsbasiert abgerechnet wird.


