Google schränkt Zugang zu Gemini 3 Pro ein

Google hat offenbar den Zugang zu seinen KI-Diensten Gemini 3 Pro sowie Nano Banana Pro für Nutzer ohne Bezahlabo eingeschränkt. Das berichtet "9to5Google
" unter Berufung auf ein Support-Dokument
von Google
.
Bis anhin konnten Nutzer der freien Version bis zu fünf Prompts pro Tag auf Gemini 3 Pro eingeben. Zusätzlich standen drei Prompts täglich beim Bildergenerierungs-Tool Nano Banana Pro zur Verfügung. Nun aber spricht Google lediglich noch von einem "Basis-Zugang" für Nutzer ohne Abo, wobei die täglichen Limits bei Gemini 3 Pro variieren können – je nach Nachfrage. Bei Nano Banana Pro wurde das Kontingent auf zwei Bilder pro Tag gesenkt. Zudem findet sich der Hinweis, dass die Grenzen auch angepasst werden könnten. Grund für die Einschränkungen sind die hohe Nachfrage, was zu Engpässen bei den Server-Kapazitäten geführt hat.
(mw)