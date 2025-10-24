cnt
iPhone 20 statt iPhone 19 im Jubiläumsjahr
Quelle: Depositphotos

iPhone 20 statt iPhone 19 im Jubiläumsjahr

Apple könnte 2027 die Bezeichnung iPhone 19 überspringen und das Modell iPhone 20 nennen. Gleichzeitig stehen Änderungen bei Varianten und Startterminen im Raum.
24. Oktober 2025

     

Für 2027 ist ein Namenssprung auf iPhone 20 im Gespräch, dazu Anpassungen am Line-up und am Zeitplan. "ET News" berichtet, dass Omdia dies erwartet und zitiert den leitenden Forscher Heo Moo-yeol mit der Aussage, Apple plane im ersten Halbjahr iPhone 18e und iPhone 20 sowie im zweiten Halbjahr iPhone 20 Air, Pro, Pro Max und ein iPhone Fold 2.

Einen Grund nannte Heo laut "ET News" nicht. Die Namenswahl wird dort als Schritt zum 20-jährigen iPhone-Jubiläum eingeordnet, mit Verweis auf 2017, als Apple zum Zehnjährigen das iPhone X präsentierte und das iPhone 9 ausliess, verbunden mit dem Umstieg auf OLED-Displays.


Der Artikel verweist zudem auf Omdia-Prognosen zu Auswirkungen auf die Lieferkette. Demnach könnte die Nachfrage nach iPhone-Panels im kommenden Jahr vorübergehend um rund 20 Millionen Einheiten sinken, weil die iPhone-18-Reihe ohne Standardmodell starten soll und das Standardmodell erst mit der iPhone-20-Reihe zurückkehrt. (dow)


