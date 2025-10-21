Apple ist wertvoller als Microsoft dank Erfolg des iPhone 17

Apples Erfolg bei den Verkäufen der aktuellen iPhone-17-Linie lässt die Aktie in die Höhe schiessen. Zuletzt erreichte der iPhone-Hersteller gar knapp eine Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar. Am Montag stieg die Aktie um knapp 4 Prozent und erreichte damit einen Höchstwert von 264.22 Dollar, womit Apple
kurzzeitig die 3,9-Billionen-Dollar-Marke knackte. Damit liegt Apple mit einem Wert von aktuell 3,89 Billionen Dollar nun vor Microsoft
(3,84 Billionen Dollar) auf Platz zwei der wertvollsten Unternehmen hinter Nvidia
(4,44 Billionen Dollar).
Die aktuelle iPhone-Generation 17 performt deutlich stärker als das iPhone 16. Während sich in den USA das iPhone Pro Max besonders gut verkauft, ist in China das Standardmodell der Kassenschlager der iPhone-Saison. Über beide Märkte hinweg soll sich das iPhone 17 rund 14 Prozent besser verkaufen als die Vorgängergeneration, wie Zahlen von Counterpoint jüngst zeigten.
(win)