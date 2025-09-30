iPhone 17 Pro im Test: Das ist neu, das ist besser

Quicktest

Das iPhone 17 Pro liefert State-of-the-Art-Technologie von A bis Z und ist hochwertig gefertigt. Alles andere hätte von Apple auch überrascht. Die im Alltag spürbaren, technologischen Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger halten sich allerdings in Grenzen: Etwas mehr Zoom, eine spürbar bessere Selfie-Kamera, weniger Wärmeentwicklung am Gehäuse, etwas mehr Akkulaufzeit und Ladeleistung. Deutlich sichtbarer sind die optischen Veränderungen – das iPhone 17 Pro hat weniger Glamour und wirkt sportlicher, besonders in der Farbe Cosmic Orange, die wohl für manch einen schon ein Kaufgrund sein könnte. Los geht’s preislich übrigens bei 1099 Franken für 256 GB.