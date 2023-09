iPhone 15 Pro im Test: Ein neuer Knopf fürs iPhone

10 Prozent leichter

Eine der weiteren wesentlichen Neuerungen der Pro-Modelle, wir haben das kleinere iPhone 15 Pro getestet, ist die Beschaffenheit des Gehäuses. Apple setzt hier erstmals Titan ein, was zwar haptisch kaum einen Unterschied macht zum Vorgänger iPhone 14 Pro, gewichtstechnisch aber schon. Zeigt die Waage beim iPhone 14 Pro 206 Gramm an, sind es beim iPhone 15 Pro noch 187 Gramm. Im Alltag spürt man diese knapp 20 Gramm Mindergewicht deutlich, nicht zuletzt auch darum, weil nicht nur das Gewicht an sich, sondern auch die Gewichtsverteilung optimiert wurde. Gefühlt wurde Gewicht vom oberen Teil des Handys, der quasi über die Handfläche hinaus geht, in den unteren Teil verlagert, der in der Hand liegt, wodurch das Gerät deutlich angenehmer ausbalanciert ist.Bezüglich Gehäuse-Design hat Apple den Rand um das Display etwas schmaler gemacht, wodurch das Gerät bei identischer Displaygrösse minim kleiner ist als sein Vorgänger – und entsprechend auch nicht mehr in Hüllen des Vorgängers passt. Ausserdem sind die Kanten des iPhone 15 Pro leicht abgerundet, womit das Gerät im Vergleich mit dem iPhone 14 Pro deutlich weniger kantiger und auch dünner wirkt – obwohl es in Tat und Wahrheit sogar ein klein wenig dicker ist. Die abgerundeten Kanten lassen das Gerät zwar geschmeidiger wirken, dafür ist es weniger griffig und droht eher mal aus der Hand zu rutschen. Wir wären – als Fans des kantigen iPhone-Designs der letzten Jahre – darum nicht traurig gewesen, hätte man die Kanten nicht gebrochen. Geschmackssache.Die Neuerungen am Gehäuse-Design haben aber einen entscheidenden Vorteil, der spätestens dann zum Tragen kommt, wenn man sein Gerät unglücklich und ohne Hülle auf dem Parkplatz fallen lässt. Geht dann die Rückseite kaputt, wird deren Reparatur deutlich günstiger. Konkret: Kostet der Austausch dieser Rückseite beim iPhone 14 Pro beispielsweise 519 Franken und beim iPhone 13 Pro immer noch 449 Franken, sinken diese Kosten mit dem iPhone 15 Pro laut einem Kostenvoranschlag der Apple-Website auf gerade noch 179 Franken.Eine der weiteren Neuerungen findet sich an der Unterseite des Geräts – der Ladeanschluss. Hier setzt Apple erstmals auf USB-C und schickt den proprietären Lightning-Anschluss in Rente. Und mit ihm all das Zubehör und die Ladekabel, die bisherige iPhone-Nutzer bereits besitzen. USB-C bringt aber eine Reihe von Vorteilen mit sich, etwa den, dass man diverses Lade-Equipment anderer Geräte nun auch fürs iPhone nutzen kann, oder aber dass sich USB-C-Peripherie – etwa eine externe SSD – direkt ans iPhone anschliessen lässt, die dann auch anstandslos erkannt wird und beispielsweise über die Dateien-App genutzt werden kann. Erwähnen muss man einzig: An der Ladegeschwindigkeit hat Apple trotz USB-C nicht geschraubt, diese liegt mit maximal etwas über 20 Watt im Vergleich mit gewissen Android-Modellen weiter zurück.