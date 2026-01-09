cnt
Microsoft bestätigt Stilllegung der Windows-Telefonaktivierung
Quelle: Depositphotos

Microsoft bestätigt Stilllegung der Windows-Telefonaktivierung

Nachdem Microsoft die Telefonaktivierung von Windows stillschweigend stillgelegt hat, wird der Schritt jetzt offiziell bestätigt. Kunden sollen stattdessen das Aktivierungsportal nutzen.
9. Januar 2026

     

Vergangenen Dezember mussten diverse Anwender feststellen, dass die Windows-Aktivierung via Telefon nicht mehr funktionierte und der Dienst offenbar stillgelegt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete). Nun hat Microsoft nachträglich bestätigt, dass man der Aktivierungsmethode den Stecker gezogen hat.

Auf den Support-Seiten begründet der Konzern den Schritt damit, dass man die Aktivierung für unbefristete Lizenzen modernisiert habe. So habe man per 3. Dezember die traditionelle Telefon-basierte Aktivierungsprozess auf online umgestellt. Kunden sollten fortan stattdessen das Produktaktivierungsportal nutzen.


Wer ein Windows-System ohne Internetanbindung dennoch aktivieren möchte, kann dies über ein Zweitgerät erledigen. Mit diesem meldet man sich dann am Aktivierungsportal an und folgt der entsprechenden Schritt für Schritt-Anleitung. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Windows lässt sich nicht mehr per Telefon aktivieren

 5. Januar 2026 - Microsoft hat offenbar stillschweigend die Möglichkeit entfernt, Windows telefonisch freizuschalten. Stattdessen soll nun ein Online-Portal genutzt werden. Offiziell hat der Hersteller diese Änderung bisher allerdings nicht eingeräumt.

Microsoft stoppt KMS-Hack zur Windows-Aktivierung

 14. November 2025 - Ein illegales Tool zur Windows-Aktivierung namens KMS38 lässt sich fortan nicht mehr nutzen. Microsoft hat mit den jüngsten Updates eine Komponente deaktiviert, die das Verfahren überhaupt erst ermöglichte.

Windows 11-Upgrade trotz deaktiviertem TPM

25. Juli 2025 - Obwohl das Trusted Platform Module (TPM 2.0) im BIOS eines Rechners bewusst deaktiviert wurde, zeigte die Windows 10-Installation weiterhin das Angebot zum Umstieg auf Windows 11 an. Noch sind die Gründe unklar.


