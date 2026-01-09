Microsoft bestätigt Stilllegung der Windows-Telefonaktivierung

Vergangenen Dezember mussten diverse Anwender feststellen, dass die Windows-Aktivierung via Telefon nicht mehr funktionierte und der Dienst offenbar stillgelegt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Nun hat Microsoft
nachträglich bestätigt, dass man der Aktivierungsmethode den Stecker gezogen hat.
Auf den Support-Seiten
begründet der Konzern den Schritt damit, dass man die Aktivierung für unbefristete Lizenzen modernisiert habe. So habe man per 3. Dezember die traditionelle Telefon-basierte Aktivierungsprozess auf online umgestellt. Kunden sollten fortan stattdessen das Produktaktivierungsportal nutzen.
Wer ein Windows-System ohne Internetanbindung dennoch aktivieren möchte, kann dies über ein Zweitgerät erledigen. Mit diesem meldet man sich dann am Aktivierungsportal an und folgt der entsprechenden Schritt für Schritt-Anleitung.
(rd)