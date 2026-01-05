cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Windows lässt sich nicht mehr per Telefon aktivieren
Quelle: Microsoft

Windows lässt sich nicht mehr per Telefon aktivieren

Microsoft hat offenbar stillschweigend die Möglichkeit entfernt, Windows telefonisch freizuschalten. Stattdessen soll nun ein Online-Portal genutzt werden. Offiziell hat der Hersteller diese Änderung bisher allerdings nicht eingeräumt.
5. Januar 2026

     

Für PCs, die nicht mit dem Internet verbunden sind, bietet Microsoft traditionell die Möglichkeit an, das Betriebssystem per Telefon zu aktivieren. In der offiziellen Supportdokumentation wird diese Aktivierungsvariante nach wie vor aufgeführt. Laut verschiedenen Berichten von Usern funktioniert die telefonische Freischaltung jedoch nicht mehr.


Zwar wird der Punkt in den Systemeinstellungen nach wie vor offeriert – wer telefonisch aktivieren will, gelangt aber bloss zu einer aufgezeichneten Ansage mit der Ankündigung, die Produktaktivierung erfolge jetzt via Internet. Dabei wird auf das Online-Portal aka.ms/aoh verwiesen. Betroffen sind offenbar nicht nur die neueren Windows-Versionen 10 und 11, sondern auch Windows 7 und Windows 8.1., wie der Youtuber Ben Kleinberg auf seinem Kanal ausführt. Microsoft hat diese Änderung bisher nicht offiziell kommuniziert. (ubi)



Weitere Artikel zum Thema

Windows-Update legt Remote-App-Verbindung lahm

 18. Dezember 2025 - Seit Anfang Dezember fallen bei einigen Windows-Systemen Verbindungen zu Remoteapp-Anwendungen aus Azure Virtual Desktop aus. Microsoft arbeitet an einer Lösung, bis dahin helfen nur zwei Übergangslösungen.

Microsoft: Dezember-Updates führen zu Message-Queuing-Fehlern

 15. Dezember 2025 - Drei Sicherheitsupdates aus dem Dezember-Patchday stören das Message Queuing in Windows 10 und diversen Windows-Server-Varianten. Abhilfe für das Problem lässt auf sich warten.

Windows 11 Version 25H2 neu auf allen PCs installierbar

 8. Dezember 2025 - Ab sofort haben alle interessierten Nutzer die Möglichkeit, das jüngste Feature Update 25H2 zu installieren. Der Download muss allerdings noch aktiv initialisiert werden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER