Windows lässt sich nicht mehr per Telefon aktivieren

Für PCs, die nicht mit dem Internet verbunden sind, bietet Microsoft
traditionell die Möglichkeit an, das Betriebssystem per Telefon zu aktivieren. In der offiziellen Supportdokumentation
wird diese Aktivierungsvariante nach wie vor aufgeführt. Laut verschiedenen Berichten von Usern funktioniert die telefonische Freischaltung jedoch nicht mehr.
Zwar wird der Punkt in den Systemeinstellungen nach wie vor offeriert – wer telefonisch aktivieren will, gelangt aber bloss zu einer aufgezeichneten Ansage mit der Ankündigung, die Produktaktivierung erfolge jetzt via Internet. Dabei wird auf das Online-Portal aka.ms/aoh
verwiesen. Betroffen sind offenbar nicht nur die neueren Windows-Versionen 10 und 11, sondern auch Windows 7 und Windows 8.1., wie der Youtuber Ben Kleinberg auf seinem Kanal ausführt. Microsoft hat diese Änderung bisher nicht offiziell kommuniziert.
(ubi)