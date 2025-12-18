cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Windows-Update legt Remote-App-Verbindung lahm
Quelle: Depositphotos

Windows-Update legt Remote-App-Verbindung lahm

Seit Anfang Dezember fallen bei einigen Windows-Systemen Verbindungen zu Remoteapp-Anwendungen aus Azure Virtual Desktop aus. Microsoft arbeitet an einer Lösung, bis dahin helfen nur zwei Übergangslösungen.
18. Dezember 2025

     

Nach aktuellen Windows-Updates funktionieren bei manchen Nutzern Remoteapp-Verbindungen aus Azure Virtual Desktop nicht mehr richtig. Microsoft bestätigt in einem Supporthinweis, dass die Probleme mit dem Update KB5070311 eingeführt worden seien, das am 1. Dezember erschienen ist, und auch nach neueren Updates auftreten könnten.

Remoteapp streamt einzelne Programme von einem Azure Virtual Desktop auf den Nutzer-PC, ohne den kompletten Desktop zu übertragen. Laut Microsoft treten die Ausfälle vor allem nach KB5070311 oder dem Dezember-Update KB5072033 auf, während vollständige Desktop-Sitzungen weiter laufen. Betroffen seien vor allem Unternehmensumgebungen mit Windows 11 25H2 und 24H2 sowie Windows Server 2025.


Einen fertigen Fix gebe es noch nicht, Microsoft arbeite an einem kommenden Update. Bis dahin nennt der Hersteller zwei Workarounds, die beide einen Neustart erfordern, damit sie greifen.

Beim ersten Workaround soll ein zusätzlicher Registry-Wert gesetzt werden. Microsoft nennt dafür diesen Befehl, der in einer als Administrator gestarteten Eingabeaufforderung ausgeführt wird:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinLogonShellProgramsRdpShell.exe" /v "ShouldStartRailRPC" /t REG_DWORD /d 1 /f

Als zweite Option beschreibt Microsoft ein Known Issue Rollback, das Administratoren über eine von Microsoft bereitgestellte Gruppenrichtlinie installieren und konfigurieren sollen, um die problematische Änderung vorübergehend zurückzunehmen. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11 sorgt nach Updates für VPN-Störungen

 16. Dezember 2025 - Jüngste Sicherheits- und Wartungsupdates für Windows 11 können VPN-Verbindungen beeinträchtigen, vor allem bei WSL. Wer auf stabile, sichere Verbindungen angewiesen ist, sollte betroffene Updates gegebenenfalls verschieben.

Microsoft: Dezember-Updates führen zu Message-Queuing-Fehlern

 15. Dezember 2025 - Drei Sicherheitsupdates aus dem Dezember-Patchday stören das Message Queuing in Windows 10 und diversen Windows-Server-Varianten. Abhilfe für das Problem lässt auf sich warten.

Gratis-Tool entfernt alle KI-Features aus Windows 11

 11. Dezember 2025 - Wer Microsofts KI-Implementierungen in Windows loswerden möchte, sollte einen Blick auf RemoveWindowsAI werfen. Das auf Github veröffentlichte Tool entfernt die KI-Komponenten und sorgt dafür, dass diese beim nächsten Update nicht erneut installiert werden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER