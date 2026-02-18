Swisscom bringt Swiss AI Assistant für Wissensmanagment

Swisscom lanciert den Swiss AI Assistant
, einen vollständig in der Schweiz betriebenen KI-Chatbot für das interne Wissensmanagement in Unternehmen. Es handle sich dabei um einen sicheren und einfachen Zugang zu moderner generativer KI als datenschutzkonforme Alternative zu den gängigen KI-Tools. Der KI-Assistent soll sich ohne umfangreiche IT-Projekte einführen und nutzen lassen. Das Preismodell basiert auf einem Pauschaltarif. Swisscom
nennt als Beispiel die Essential Edition Zu 149 Franken pro Monat für bis zu 10 Mitarbeitende. Über den Nutzen des neuen Tools kann man sich anhand einer kostenlosen Testversion informieren. Swisscoms neuer KI-Chatbot basiert auf der Swiss AI Platform des Unternehmens und ist laut Swisscom damit in eine langfristig ausgerichtete KI-Strategie eingebettet.
Der Swiss AI Assistant soll Informationen aus unternehmenseigenen Dokumenten schnell auffindbar und nutzbar machen. Er eignet sich laut Swisscom für Organisationen aller Grössen und Branchen, inklusive KMU, öffentliche Verwaltungen und Unternehmen aus regulierten Branchen. Das neue Tool sei konsequent auf Datenschutz und Compliance ausgerichtet. Alle Daten werden in Schweizer Rechenzentren von Swisscom gespeichert und verarbeitet. KI-seitig kommen verschiedene Open-Source-Sprachmodelle in unveränderter Form zum Einsatz. Darunter ist zu verstehen, dass zum Trainieren oder Verbessern der Grundlagenmodelle keine Unternehmensdaten verwendet werden. In Zukunft will Swisscom weitere Modelle offerieren, zum Beispiel das in der Schweiz entwickelte LLM Apertus.
Urs Lehner, Head of Swisscom Business Customers: "Digitale Souveränität ist für viele Unternehmen und öffentliche Institutionen ein zentrales Anliegen. Der Swiss AI Assistant wird konsequent in der Schweiz betrieben und gibt Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Daten – ein entscheidender Unterschied zu frei verfügbaren KI Diensten."
(ubi)